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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استولى على 5 ملايين جنيه.. حبس مستريح المقاولات في سوهاج

صدى البلد

أمرت النيابة العامة بحبس صاحب مكتب مقاولات، أربعة أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر استيلاءه على مبالغ مالية بلغت جملتها 5 ملايين جنيه، من 7 أشخاص، بزعم توظيفها في مجال المقاولات العمومية والاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفٍ بوعده ولم يرد أصول المبالغ المالية إلى أصحابها، دائرة مركز شرطة المراغة شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المراغة، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو "محمود ع.خ.أ- 65 سنة- بالمعاش، و6 أشخاص آخرين يقيمون بدائرة المركز".

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تضمن البلاغ تضررهم من المدعو "عبد الرحمن م.أ.ع- 40 سنة- صاحب مكتب مقاولات- ويقيم دائرة المركز"؛ إثر استيلاءه منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 5 ملايين جنيهًا، بزعم توظيفها في مجال المقاولات العمومية والاستثمار العقاري من خلال شركة الصاحي للمقاولات العمومية الخاصة به، مقابل أرباح شهرية إلا أنه لم يفٍ بوعده ولم يرد أصول تلك المبالغ المالية إلى أصحابها.

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد أصول تلك المبالغ المالية إلى أصحابها.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.

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