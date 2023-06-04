سائق ينهي حياته في سوهاج بسبب الخلافات الأسرية

أقدم سائق في بداية العقد الخامس من العُمر، على إنهاء حياته شنقًا؛ إثر مروره بحالة نفسية سيئة؛ بسبب الخلافات الأسرية التى عانى منها في الفترة الأخيرة، دائرة مركز شرطة العسيرات جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، مفاده العثور على جثة سائق تتدلى من جنش سقف غرفته بمنزله دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین وجود جثة المدعو "أحمد ع.أ.ف- 40 سنة- سائق- ويقيم دائرة المركز"، تتدلى من جنش سقف غرفته، وبمناظرة الجثة تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، ووجود سحجة دائرية غير مُكتملة حول رقبته، وبسؤال كلًا من والده المدعو "عبد الرحيم أ.ف- 67 سنة- مزارع، وزوجته المدعوة أسماء م.أ.و- 33 سنة- ربة منزل- ويقيمان بذات الناحية".

وقررا إقدام المذكور على إنهاء حياته شنقًا بحبل يتدلى من جنش سقف غرفته بالمنزل؛ إثر مروره بحالة نفسية سيئة؛ بسبب الخلافات الأسرية بالفترة الأخيرة، ولم يتهما أحدًا بالتسبب في ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.