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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بدء التعاقد على 140 ألف وصلة مياه شرب بقرى حياة كريمة في سوهاج

صدى البلد

في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وعلى رأسها خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج عن بدء مراكز خدمة العملاء بـ" طما، والمراغة والمنشاة، وساقلتة، وجرجا، والبلينا، ودار السلام"، بإستقبال طلبات التعاقد على وصلات مياه الشرب، التي تصل إلى أكثر من 140 ألف وصلة، بالوحدات المحلية السبع المنفذ بها مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة.

وأوضح المهندس محمد صلاح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج، أن مراكز خدمة العملاء بدأت بالفعل في تلقي طلبات العملاء التي تبلغ أكثر من 140 ألف طلب تعاقد على وصلات مياه شرب.

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وأشار إلى أن مركز خدمة عملاء طما يستقبل عدد 38200 طلب، ويستقبل مركز خدمة عملاء المراغة 30400 طلب، ويستقبل مركز خدمة عملاء ساقلتة 6506 طلب توصيل مياه.

وأضاف رئيس مياه سوهاج، أن مركز خدمة عملاء جرجا يستقبل 14000 مواطن للحصول على الخدمة، كما يستقبل مركز خدمة عملاء البلينا 22900 مواطن لإنهاء إجراءات التعاقد وفتح المياه، كما يستقبل مركز خدمة عملاء المنشاة 19774 مواطن، ويفتح مركز خدمة عملاء دار السلام أبوابه لعدد 9200 مواطن للحصول على الخدمة وتوصيل مياه الشرب.

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