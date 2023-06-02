اشتعال النيران بـ3 أحواش وامتدادها لمنزل في سوهاج والحماية المدنية تتدخل

شهدت محافظة سوهاج خلال الساعات الأخيرة من نهار أمس الخميس، اشتعال النيران بـ3 أحواش للماشية وامتد لمنزل آخر، في واقعتين متفرقتين، كانت إحداهما بجهينة الغربية بمركز جهينة غربي محافظة سوهاج، والأخرى بناحية أولاد سالم قبلي دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق سوهاج.

حاول الأهالي إطفاء النيران المُشتعلة وتهدئة لهيبها الذي ظل يأكل كمية من الغلال والعروق الخشبية وكمية من البوص وبعض المنقولات المنزلية، وأبلغ الأهالي الحماية المدنية وعلى الفور تحرك رجال الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج واخمدوا النيران المُشتعلة بالواقعتين، وينشر لكم موقع صدى البلد بعض المعلومات الهامة عن الحادثتين، في السطور التالية:

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على نيران حریق نشب بحوش منزل مِلك عامل خمسيني، بناحیة جهينة الغربية دائرة مركز شرطة جهينة غربي محافظة سوهاج، حيث امتدت النيران لمنزل مجاور مِلك أربعيني، دون وقوع أية إصابات بشرية.

وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، يفيد بنشوب حريق بحوش منزل بناحية جهينة الغربية دائرة المركز، وامتداد النيران إلى منزل مجاور له.

وبالإنتقال والفحص تبین نشوب الحریق في منزل ملك المدعو "محمد ع.م.ع- 53 سنة- عامل- ویقیم بذات الناحیة"، وامتد لمنزل مجاور له مِلك المدعو "رزيق ح.ر.ف- 49 سنة- عامل- ویقیم بذات الناحیة"، وعلى الفور وتم الدفع بسیارتي إطفاء وتمت السیطرة على نيران الحریق وإخماده دون حدوث أية إصابات بشرية.

وبسؤال مالكي المنزلين أفادا بمضمون ما تقدم، وأرجعوا سبب الحریق إلى تطایر شرر من موقد بلدي بحوش الأول، وأضافا باحتراق بعض المنقولات المنزلية، وكمیة من البوص والعروق الخشبیة، ونفيا الشبهة الجنائية.

اشتعال النيران بحوشين للماشية في سوهاج

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، يفيد بنشوب حريق بحوش منزل بناحية أولاد سالم قبلي دائرة المركز، وامتداده لحوش منزل مجاور له، دون حدوث أية إصابات بشرية.

وبالإنتقال والفحص تبین نشوب حریق في منزل ملك المدعو "القذافي م.ح.ف- 50 سنة- عامل- ویقیم بذات الناحیة"، وامتد لحوش مجاور لع ملك المدعو "أسامه ف.ج- 35 سنة- عامل- ویقیم بذات الناحیة"، وعلى الفور تم الدفع بسیارتي إطفاء، وتمت السیطرة على نيران الحریق وإخماده دون حدوث أية إصابات بشرية.

وبسؤال مالكي الحوشين أفادا بمضمون ما تقدم، وأرجعا سبب الحریق إلى حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية بحوش الأول، وأضافا باحتراق كمية من الغلال والعروق الخشبیة، ونفيا الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعتين، وتولت النيابة العامة التحقيقات.