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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اشتعال النيران بحوش منزل وامتداد الحريق لآخر في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن سوهاج، من السيطرة على نيران حریق نشب بحوش منزل مِلك عامل خمسيني، بناحیة جهينة الغربية دائرة مركز شرطة جهينة غربي محافظة سوهاج، حيث امتدت النيران لمنزل مجاور مِلك أربعيني، دون وقوع أية إصابات بشرية.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي عبر خط النجدة، يفيد بنشوب حريق بحوش منزل بناحية جهينة الغربية دائرة المركز، وامتداد النيران إلى منزل مجاور له.

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وبالإنتقال والفحص تبین نشوب الحریق في منزل ملك المدعو "محمد ع.م.ع- 53 سنة- عامل- ویقیم بذات الناحیة"، وامتد لمنزل مجاور له مِلك المدعو "رزيق ح.ر.ف- 49 سنة- عامل- ویقیم بذات الناحیة"، وعلى الفور وتم الدفع بسیارتي إطفاء وتمت السیطرة على نيران الحریق وإخماده دون حدوث أية إصابات بشرية.

وبسؤال مالكي المنزلين أفادا بمضمون ما تقدم، وأرجعوا سبب الحریق إلى تطایر شرر من موقد بلدي بحوش الأول، وأضافا باحتراق بعض المنقولات المنزلية، وكمیة من البوص والعروق الخشبیة، ونفيا الشبهة الجنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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