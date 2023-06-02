مشكلات عائلية تُنهي حياة عشريني في سوهاج

أقدم عامل في نهاية العقد الثالث من العُمر، على إنهاء حياته شنقـً..ا، داخل غرفته بالطابق الأول العلوي بمنزل أسرته؛ إثر مروره بحالة نفسية سيئة؛ إثر نشوب خلافات أسرية بينه وبين عائلته، دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغًا من الأھالي عبر خط النجدة، يفيد بانهاء عامل حياته شنقـً..ا داخل غرفته بمنزل أسرته دائرة المركز.

وبالإنتقال والفحص تبین وجود جثة المدعو "حماده ا ح ف- 29 سنة- عامل بأجر- ویقیم بذات الناحیة"، تتدلى من جنش سقف غرفته بالطابق الأول علوي بمنزل أسرته، یرتدي كامل ملابسه، وبمناظرة الجثة تبین وجود سحجة دائریة غیر مُكتملة حول الرقبة.

وبسؤال كلًا من:" شقیقه سامي ا ح ف- 25 سنة- نقاش، نجل عمه حسني ص ح ف- 57 سنة- عامل زراعي- ویقیمان بذات الناحیة"، قررا بمضمون ما تقدم، وأضافا بأن المذكور أقدم على إنهاء حياته عن طریق ربط رقبته بحبل وتعلیقه بسقف الغرفة، وعللا ذلك لمروره بحالة نفسیة سیئة؛ بسبب خلافات عائلیة، ولم یتھما أحدًا بالتسبب في ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.