عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مشكلات عائلية تُنهي حياة عشريني في سوهاج

صدى البلد

أقدم عامل في نهاية العقد الثالث من العُمر، على إنهاء حياته شنقـً..ا، داخل غرفته بالطابق الأول العلوي بمنزل أسرته؛ إثر مروره بحالة نفسية سيئة؛ إثر نشوب خلافات أسرية بينه وبين عائلته، دائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود بلاغًا من الأھالي عبر خط النجدة، يفيد بانهاء عامل حياته شنقـً..ا داخل غرفته بمنزل أسرته دائرة المركز.

مطار سوهاج يحصل على شهادة الآيزو في أنظمة السلامة

محافظ سوهاج يسلم الأم المثالية شيكا بقيمة 50 ألف جنيه

وبالإنتقال والفحص تبین وجود جثة المدعو "حماده ا ح ف- 29 سنة- عامل بأجر- ویقیم بذات الناحیة"، تتدلى من جنش سقف غرفته بالطابق الأول علوي بمنزل أسرته، یرتدي كامل ملابسه، وبمناظرة الجثة تبین وجود سحجة دائریة غیر مُكتملة حول الرقبة.

وبسؤال كلًا من:" شقیقه سامي ا ح ف- 25 سنة- نقاش، نجل عمه حسني ص ح ف- 57 سنة- عامل زراعي- ویقیمان بذات الناحیة"، قررا بمضمون ما تقدم، وأضافا بأن المذكور أقدم على إنهاء حياته عن طریق ربط رقبته بحبل وتعلیقه بسقف الغرفة، وعللا ذلك لمروره بحالة نفسیة سیئة؛ بسبب خلافات عائلیة، ولم یتھما أحدًا بالتسبب في ذلك.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج دار السلام شنق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان عاجل من البيت الأبيض بعد سقوط بايدن من على المنصة خلال حدث بكولورادو

شركة ألمانية تعلن اكتشاف كنز جديد في دلتا مصر | إيه الحكاية

بعد فيديو ابنته الصادم بالمدرسة .. رد فعل غير متوقع من محمد رمضان

قرار عاجل من الأهلي بشأن كولر قبل نهائي أفريقيا

فيديو مبهج| شاهد رقص الأميرة رجوة في حفل زفافها يشعل السوشيال ميديا

عاصفة جديدة.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الغد| فيديو

ضحية العاصفة ونقابة المهندسين تبكي وفاتها.. ماذا تعرف عن رانيا مصطفى

زوجة نجم الزمالك تثير الجدل بصورة لها مع أليو ديانج

موضوعات متعلقة

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج 2023

ترشيحاتنا

فلسطين .. إصابة مستوطن إسرائيلي جراء إطلاق نار غرب نابلس | فيديو

إيقاف قيد نهائي |أزمة كبرى في الزمالك وشيكابالا كلمة السر

الوداد يمتلك دوافع معنوية |شبانة يحذر الأهلي قبل نهائي إفريقيا

بيان عاجل من البيت الأبيض بشأن إسرائيل وإيران

ماكينة أخبار كاذبة.. OpenAI تحاول علاج "هلوسة" أدوات الذكاء الاصطناعي

10 كلمات دعا بهم النبي تمنع الأمراض .. داوم عليهم كل يوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لقطات جديدة .. 30 صورة من حفل زفاف الأمير الحسين والأميرة رجوة

صنع لها خصيصا .. شاهد |ماذا كتبت الأميرة رجوة على تاج زفافها؟

عبارة على التاج الماسي تثير الجدل.. اعرف ما هي وماذا تعني؟

فيديو مبهج| شاهد رقص الأميرة رجوة في حفل زفافها يشعل السوشيال ميديا

فيديو

انتصار السيسي تقدم التهنئة للأمير الحسين بعد عقد قرانه | فيديو وصور

موقف الشناوي وأبرز الغيابات .. كواليس ما قبل مباراة الأهلي والوداد

تفاصيل عاصفة ترابية ضرب محافظات مصر/ فيديو جراف

أحمد زكي ومحمد ممدوح الأفضل وشافت الودع في طفولتها.. منى زكي تكشف عن نبوءة عرافة تحققت معها «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

إنسانية بلا أنياب!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: يا سنوات العمر.. انتظري

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: نادية مصطفى.. يسلملي ذوقهم

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

اﻟﻤﺰﻳﺪ