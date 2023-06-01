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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يسلم الأم المثالية شيكا بقيمة 50 ألف جنيه

صدى البلد

سلم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الخميس، فاتن حسين عثمان، الفائزة بلقب الأم المثالية على مستوى المحافظة، شيكا بمبلغ 50 ألف جنيه، مقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي، كهدية من الرئيس عبد الفتاح السيسي تقديرا لها، وقصة كفاحها مع أبنائها، وما قدمته لأسرتها خلال مسيرتها الاجتماعية.

جاء ذلك بحضور رأفت السمان، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة،  وجيهان الحداد، مدير عام الأسرة والطفولة بالمديرية.

وهنأ محافظ سوهاج الأم المثالية فاتن عثمان، معربًا عن تقديره لما قدمته من عطاء، وتضحيات، ما أهلها للاختيار لتفوز بالمركز الأول على مستوى المحافظة في مسابقة الأم المثالية.

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الأم المثالية

وأوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعى أن اختيار الأمهات المثاليات خلال عام 2023، تم بناءً على اختيارات ودراسة اللجنة المحلية التي تم تشكيلها بقرار المحافظ، حيث قامت وبكل شفافية باختيار وترشيح الأمهات المثاليات وفقا للشروط المقررة لأمانة المسابقة على مستوى الجمهورية، وتم تصعيد المختارين.

وتم الاختيار النهائي من قبل وزارة التضامن الاجتماعي على مستوى جميع المحافظات، مشيرا إلى تكريم الأم المثالية خلال الحفل الذي أقيم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتسليمها وسام الاستحقاق من الدرجة الثانية.

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