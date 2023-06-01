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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة سوهاج تبحث سبل التعاون مع مؤسسة FORESA الإسبانية في مجال تدوير المخلفات

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

استقبل الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، والدكتور حسان النعماني نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث وفداً من مؤسسة FORESA الإسبانية الصناعية، بحضور الدكتور أحمد قاسم القائم بعمل عميد كلية الهندسة، والدكتور أحمد محمد الصغير أستاذ الكيمياء بكلية العلوم، وذلك بالحرم الجامعي القديم.

وقال الدكتور مصطفى عبدالخالق إن الهدف من اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين جامعة سوهاج ومؤسسة FORESA الإسبانية، وذلك بهدف اعداد مشروعات علمية بحثية مشتركة في مجال تقنيات إعادة تدوير المخلفات والاستفادة منها، وايضاً بحوث الاستدامة والطاقة الجديدة والمتجددة.

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وأشار إلى أن الجامعة تمتلك إمكانيات بشرية متميزة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ممن يملكون الخبرة في مختلف المجالات العلمية، والتي تؤهلها للقيام بدور فعال لخدمة المجتمع.

وأوضح الدكتور حسان النعماني انه تم خلال اللقاء طرح المشاريع المستقبلية وبحث أفضل السبل لتفعيلها، بما يحقق خدمة المجتمع وتنفيذ سياسة الدولة وبرامجها التنموية في إطار رؤية مصر ٢٠٣٠. حيث عرض الجانب الاسباني خبراته في مجال تصنيع الأخشاب من المخلفات الزراعية خاصة مخلفات الذرة الرفيعة.

كما تم مناقشة آليات التعاون المشترك بين الطرفين في تنفيذ مشروع بحثي دولي يساهم في رفع كفاءة وتطوير منتجات الأخشاب من المخلفات الزراعية، وتطوير تقنيات التصنيع واستخدام تقنيات طاقة كهربية غير تقليدية صديقة للبيئة.

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