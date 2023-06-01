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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تصادم سيارتين ربع نقل وإصابة طفل بنزيف داخلي في سوهاج

صدى البلد

أصيب طفل في نهاية العقد الأول من العُمر، باشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ؛ إثر إصطدام سيارة ربع نقل به على الطريق الزراعي الشرقي بدائرة مركز شرطة دار السلام جنوبي شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة دار السلام، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغًا من الأهالي، مفاده اصطدام سيارة ربع نقل بطفل دائرة المركز.

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وبالإنتقال والفحص تبين اصطدام سيارة ربع نقل قيادة المدعو "مدحت ر.أ.أ- 24 سنة- سائق- يقيم دائرة مركز سوهاج"، بالطفل "ممدوح ت.ع- 7 سنوات- ويقيم دائرة المركز"؛ إثر اختلال عجلة القيادة بيديه.

وإصطدمت بسيارة أخرى ربع نقل من الخلف قيادة المدعو "إسلام ع.أ.م- 23 سنة- سائق- ويقيم دائرة مركز اخميم"؛ ونتج عن الحادث إصابة الطفل المذكور باشتباه كسر بعظام الجمجمة ونزيف بالمخ.

وأفاد قائدي السيارتين بمضمون ما تقدم، وأضاف قائد السيارة الأولى بأنه أثناء سيره فوجئ بالطفل المذكور يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته، وأكد جد الطفل المصاب لوالده المدعو "عبد أ.م.أ- 56 سنة- عامل زراعي- ويقيم بذات الناحية"، مضمون ما تقدم، واتهم سائق السيارة الأولى بالتسبب في الحادث.

وتم نقل الطفل إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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