عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع ربة منزل سقطت من أعلى سلم منزلها في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

لقيت ربة منزل في منتصف العقد الرابع من العُمر، مصرعها مُتأثرة بإصابتها بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالبطن؛ إثر سقوطها من أعلى درج منزلها بالطابق الثاني، دائرة مركز شرطة المنشأة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود إشارة من مستشفى المنشاة المركزي، مفادها وصول المدعوة "سھیر ص ا ا- 36 سنة- ربة منزل- وتقیم دائرة المركز"، جثة هامدة، ادعاء سقوط من علو.

نيابة سوهاج تأمر بحبس مستريح تأشيرات السعودية

مصرع شاب مجهول الهوية أسفل عجلات قطار روسي في سوهاج

وبالانتقال والفحص وبسؤال كل من:" زوجها عامر م د ع- 50 سنة- موظف- ویقیم بذات الناحیة، وشقيقها أحمد ص ا ا- 39 سنة- عامل- ویقیم دائرة المركز"، قررا بأنه أثناء تواجد المذكورة أعلى درج الطابق الثاني بمنزلها اختل توازنها، وسقطت بقاع مدخل المنزل؛ ما نتج عنه إصابتها بكسور متفرقة بالجسم ونزيف بالبطن؛ وتوفيت متأثرة بإصابتها.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وحـُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج المنشاة درج نزيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قرار عاجل من الأهلي بشأن محمد عبدالمنعم

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجميع المحافظات|مجانا

تذبذب في أسعار الذهب .. وهذه قيمة عيار 21 الآن

أحمد شوبير يصدم جماهير الكرة المصرية بسبب محمد صلاح.. تفاصيل

عمومية المهندسين الطارئة ترفض سحب الثقة من النقيب |فيديو

خالد الغندور يطرح سؤالا بعد فوز الزمالك على طلائع الجيش

هالاند يفشل في تحقيق رقم محمد صلاح القياسي في الدوري الإنجليزي

الدرجة الثالثة ب100 جنيه..مفاجأة عن عدد حضور جماهير الأهلى في مباراة الوداد

موضوعات متعلقة

ضبط ومصادرة 1117 طن قمح في سوهاج قبل تداولها خارج الإطار القانوني

ترشيحاتنا

عاجل لأصحاب الدخول البسيطة.. خفض الضرائب على الراتب |احسب مرتبك

السيناتور الأمريكي جراهام يكشف مفاجأة بشأن خطة الهجوم المضاد لـ أوكرانيا

بعد غياب 10 سنوات..شركة Smart Wings تشغل رحلات بين سلوفاكيا ومطار طابا

أول رد رسمي من الأهلي بشأن ضم إمام عاشور

حكم صيام أيام التشريق مع القمرية في ذي الحجة.. الإفتاء تحسم الجدل

مساعد وزير المالية: 112 كيلو ذهب دخلت مصر منذ قرار الإعفاء الجمركي|فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اليوم العالمى لـ التدخين.. هل السجائر الإلكترونية أفضل من العادية؟

بالأسود.. نجوى كرم تبرز رشاقتها في أحدث ظهور لها

نادين نسيب نجيم تتألق بفستان أسود وتصميم غريب

بفستان مكشوف الكتفين.. رانيا يوسف تثير الجدل من جديد |شاهد

فيديو

حقيقة هروب المدير الفني للزمالك.. ما القصة؟

موجة حارة تضرب البلاد في هذا الموعد .. شاهد التفاصيل

تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل جديدة| فيديو

انجي خوري تفجر مفاجأة بحملها من مطرب معتزل.. فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ