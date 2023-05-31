مصرع ربة منزل سقطت من أعلى سلم منزلها في سوهاج

لقيت ربة منزل في منتصف العقد الرابع من العُمر، مصرعها مُتأثرة بإصابتها بكسور متفرقة بالجسم ونزيف داخلي بالبطن؛ إثر سقوطها من أعلى درج منزلها بالطابق الثاني، دائرة مركز شرطة المنشأة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود إشارة من مستشفى المنشاة المركزي، مفادها وصول المدعوة "سھیر ص ا ا- 36 سنة- ربة منزل- وتقیم دائرة المركز"، جثة هامدة، ادعاء سقوط من علو.

وبالانتقال والفحص وبسؤال كل من:" زوجها عامر م د ع- 50 سنة- موظف- ویقیم بذات الناحیة، وشقيقها أحمد ص ا ا- 39 سنة- عامل- ویقیم دائرة المركز"، قررا بأنه أثناء تواجد المذكورة أعلى درج الطابق الثاني بمنزلها اختل توازنها، وسقطت بقاع مدخل المنزل؛ ما نتج عنه إصابتها بكسور متفرقة بالجسم ونزيف بالبطن؛ وتوفيت متأثرة بإصابتها.

تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة، وحـُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.