نيابة سوهاج تأمر بحبس مستريح تأشيرات السعودية

أمرت النيابة العامة بحبس مُعلم في نهاية العقد الخامس من العُمر، 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ إثر استيلائه من 4 مواطنين على مبالغ مالية بلغت جملتها 120 ألف جنيه، مقابل تدبير تأشيرات سفر لهم بدولة المملكة العربية السعودية إلا أنه لم يفٍ بوعده ولم يرد أصول المبالغ المالية إلى أصحابها، بدائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغًا من "أحمد ص.ح.ع- 29 سنة- حاصل على بكالوريوس تجارة، و3 مواطنين آخرين، يتضمن تضررهم من "يحي ع.أ.أ- 47 سنة- مُعلم- ويقيم دائرة المركز"؛ إثر استيلائه منهم على مبالغ مالية بلغت جملتها 120 ألف جنيهً، مقابل تدبير تأشيرات سفر لهم بدولة المملكة العربية السعودية إلا أنه لم يفٍ بوعده ولم يرد أصول تلك المبالغ المالية إلى أصحابها.

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة؛ تم ضبط المتهم، وبمواجهته؛ أقر بارتكاب الواقعة، وتعهد برد أصول المبالغ المالية إلى أصحابها.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بما تقدم.