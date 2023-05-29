ضبط ومصادرة 1117 طن قمح في سوهاج قبل تداولها خارج الإطار القانوني

تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بأهمية إحكام الرقابة والسيطرة على حركة تداول الأقماح، ومنع تداولها خارج الإطار القانوني، قامت مديرية التموين بسوهاج بالتعاون مع مباحث التموين والوحدات المحلية بالمحافظة، بضبط ومصادرة 1117 طن من الأقماح، وتحرير 80 محضر مخالفات منذ بداية موسم توريد القمح وحتى الآن.

الأقماح بسوهاج

ومن جانبه أوضح محمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بسوهاج، أنه من أبرز الضبطيات التي قامت بها المديرية خلال الفترة السابقة هي ضبط 50 طن قمح في مطحنين لإنتاج الدقيق الفاخر بطهطا بالمخالفة للقرار 67 لسنة 2023.

بحظر استخدام الأقماح المحلية في إنتاج الدقيق الفاخر، مشيرا إلى ضبط 107 طن بالمراغة وتحرير 6 محاضر، وضبط 57 طن بجهينة وتحرير 4 محاضر، وضبط 292 طن بطما وتحرير 8 محاضر مخالفات، لافتا إلى استمرار عمليات الرقابة والرصد لضبط أي مخالفات.