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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

استولى على 5 ملايين جنيه.. ضبط مستريح جديد في سوهاج

صدى البلد

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير، في منتصف الأربعينات من العُمر؛ إثر استيلائه من 4 مواطنين، على مبالغ مالية بلغت جملتها 5 ملايين جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري مقابل ارباح نصف سنوية إلا أنه لم يفٍ بوعده أو رد أصول المبالغ المالية إلى أصحابها.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود محضرًا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو "محمد أ. خ. ع- 44 سنة- صاحب شركة خاصة للمقاولات العمومية"، و3 أشخاص آخرين، يقيمون دائرة مركز اخميم بمحافظة سوهاج.

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يتضمن تضررهم من المدعو "علاء ح. ح. ع- 45 سنة- صاحب مكتب استيراد وتصدير- ويقيم دائرة المركز"؛ إثر استيلاءه منهم على 5 ملايين جنيه، بزعم توظيفها في مجال تجارة الأراضي والاستثمار العقاري مقابل أرباح نصف سنوية إلا أنه لم يفٍ بوعده.

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة وبتقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية إلى أصحابها.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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