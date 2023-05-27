عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بحوزته كيلو حشيش .. السجن 6 سنوات لمُسن في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

حكمت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار جمال الشريف، اليوم السبت الموافق 27 مايو الجاري، بالسجن 6 سنوات، على مُسن؛ لاتجاره في مادة الحشيش المُخدر، مُتخذًا من دائرة قسم شرطة أول سوهاج مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج مفاده ورود معلومات عن المدعو (جابر. م. ا- 67 سنة- عامل- ويقيم دائرة القسم)، باتجاره في المواد المخدرة.

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وبتقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبحوزته 8 طرب لمادة الحشيش المُخدر، يزنوا كيلو، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للحشيش بقصد الاتجار.

توريد 66985 طن قمح لصوامع وشون سوهاج

مربوط بسلسلة.. شاب يبحث عن أسرته بعد 29 عامًا من تركه بمحطة سوهاج

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بإحالة أوراق القضية إلى محكمة جنايات سوهاج، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

نص المادتين 33 و34 من قانون العقوبات

وقال أحمد شعبان ردادي، المحامي، إن المادة رقم 33 من قانون العقوبات، نصت على أن يُعاقب كل من يمارس الاتجار في المواد المُخدرة بالسجن المؤبد بدءًا من السجن المُشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض القضايا، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنية مصري، ولا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

وأشار أحمد شعبان ردادي، إلى أن المادة رقم 34 من قانون العقوبات تنص على أن عقوبة الإتجار بالمواد المخدرة داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مُشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مُشددة لذلك.

وأضافت المادة أن تُخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا تصل إلى مدة 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنية مصري، وذلك في حالة إذا كانت المواد المُخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مُخدرة طبيعية.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج قسم شرطة حشيش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

قرارات ثورية من وزير المالية| زيادة 10% في أسعار القهوة.. و25% على الضرائب| القصة الكاملة

طالبوا الفيفا بوقفه مدى الحياة| ما تفسير حركة أفشة الاحتفالية ومعناها؟.. صور

تعليق قوي لـ نجيب ساويرس على افتتاح مسجد شنودة

كاف يخطر الأهلي بقرار عاجل بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا

قرار عاجل من التعليم بشأن تبديل الأسئلة في لجنة للدبلومات الفنية بقنا

الزمالك مهدد بغرامة 2.5 مليون دولار في البطولة العربية.. تفاصيل

عرش الدولار يهتز في السوق السوداء|نزل 7 جنيهات ومفاجأة في سعره بالبنوك

موضوعات متعلقة

التصريح بدفن جثمان طالبة أنهت حياتها شنقًا في سوهاج

ترشيحاتنا

فريق فني سعودي يصل إلى دمشق لمناقشة إعادة فتح سفارة الرياض

القلب المظلم.. صورة للشمس تقلب الموازين | ما أهميتها؟

حبس وكفالة .. مرتضى منصور يحصل على حكم قضائي ضد محامٍ شهير

وفاة 21 شخصا.. تفشي الكوليرا بإحدى مدن جنوب إفريقيا| شاهد

صربيا تعلن سيطرة قواتها على مواقع في اتجاه الخط الإداري لكوسفو

رئيس وزراء اليابان: مفاوضات مع زعيم كوريا الشمالية بشأن قضية مواطنينا المختطفين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل ساندوتش كبدة إسكندراني زي المحلات

ربة منزل ضحية الطقس.. تقلبات جوية وسحب ورياح مثيرة للرمال بالمحافظات.. تفاصيل

دراسة صادمة: تأثير غير متوقع لتناول المراهقين السكريات بكميات كبيرة 

نشرة المرأة والصحة|زوجة ماجد الكدواني تخطف الأنظار في حفل زفاف نجلها.. الإفراط في استخدام الكركم يصيبك بمشاكل صحية خطيرة

فيديو

ضربة للدولار وبشرة خير في أسعار الذهب اليوم.. فيديو

وزير المالية يرد على فرض رسوم إضافية على عدة سلع وخدمات.. فيديو

اعرف سبب التسمية.. مسجد "شنودة" يثير الجدل في البحيرة| ما القصة

عوض ربنا ليا.. كواليس خطوبة البلوجر سارة محمد من صديق عمرها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: التشابك العصبي للأخلاق

محمد رأفت فرج

محمد رأفت فرج يكتب: سنملأ الأرض والسماء بهجة بالصلاة على الحبيب

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منكاورع ابن الشمس

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: أمين شميل وأول بنك مصري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: قمة جدة وتصفير الأزمات العربية

سامح الدهشان

سامح الدهشان يكتب: رحلة الوعي.. أنا والخِزْعَة ! (3)

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: ده كان وكان وكان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لأنها مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ