عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

لتعنيفه وشقيقته.. طالب يُنهي حياته شنقا يأسًا من والده في سوهاج

صدى البلد

أقدم طالب في منتصف العقد الثاني من العُمر، على إنهاء حياته شنقًا؛ إثر مروره بحالة نفسية سيئة؛ بسبب تعنيف والده له ولشقيقته الصغرى باستمرار، دائرة مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها ورود بلاغ من الأهالي عبر خط النجدة، يفيد بإنهاء طالب حياته شنقًا داخل غرفته بمنزل أسرته دائرة المركز.

حبس صاحب مكتب استيراد وتصدير نصب على 5 مواطنين في سوهاج

مصرع عشريني دهسًا أسفل عجلات قطار في سوهاج

وبالانتقال والفحص تبين مصرع المدعو "السيد ع.أ.ت- 15 سنة- طالب- ويقيم دائرة المركز"، وبسؤال والده المدعو "عزام أ.ت- 54 سنة- مأذون شرعي- ويقيم بذات الناحية"، قرر بأن نجله المذكور أقدم على إنهاء حياته بتعليق نفسه بإيشارب يتدلى من نافذة غرفته بالمنزل بذات الناحية؛ ما أدى إلى وفاته.

وذلك إثر مرور نجله بحالة ضيق على إثر تعنيفه له ولشقيقته الصغرى الطفلة "شيرين عزام- 8 سنوات"، وتم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج طالب شنق تعنيف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

لإنهاء قطيعة 10 سنوات.. أول بلد عربي يزوره أردوغان بعد الفوز بالانتخابات

الحق اشتري قبل العيد| اللحوم البلدى بـ225 والسوداني بـ 195 جنيها

الحقيقة الكاملة في انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك الموسم القادم.. تفاصيل

حقيقة انسحاب الزمالك من البطولة العربية

عرض إيطالي.. نجم الزمالك يفرض شروطا قاسية للتجديد

هتقبض الأرباح أسبوعيا.. ماذا تعرف عن شهادة بنك قناة السويس الجديدة؟

مفاجأة قوية في أسعار الدولار عالميا

موضوعات متعلقة

تجديد حبس قاتل ابن شقيق زوجته في سوهاج

ترشيحاتنا

أردوغان يعتزم محادثة بايدن وبوتين .. ولا خطط للقاء قريب مع الرئيس السوري

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في الدوري .. والقناة الناقلة

النواب يوافق على رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات

مجلس أعلى للضرائب وإعفاءات استثنائية.. تعديلات جديدة في قانون الضريبة على الدخل

ألم خلف العين ؟ علامة على الإصابة بهذا المرض .. انتبه

للعمل في موسم الحج 2023 .. وظائف خالية بالسعودية لهذه الفئات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لطلبة الثانوية العامة: إتباع هذا النظام يساعد على تركيز أقوى وتفوق دراسي

لا تستخدمه بعد اليوم.. تحذير خطير من جل الاستحمام

علامات تكشف البانيه المحقون بمجرد النظر

تعليق صادم من ناقد موضة على إطلالة يسرا في مهرجان كان

فيديو

ميار الببلاوي تكشف تفاصيل مثيرة ضد وفاء مكي.. ماذا قالت؟  «فيديوجراف»

اختياراتي مدمرة حياتي.. أحمد سعد يعلق على إطلالته الشفافة وموقف النقابة منها

أفشة واحتلال هتلر.. موقف الشناوي من نهائي أفريقيا.. عرض ريال مدريد لـ فيرميرنو

تفاصيل مسابقة اعرف قدر نبيك وشروط التسجيل .. جوائز قيمتها 200 ألف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ