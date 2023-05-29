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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع عشريني دهسًا أسفل عجلات قطار في سوهاج

صدى البلد

لقي عامل في بداية العقد الثالث من العُمر، مصرعه دهسًا أسفل عجلات قطار روسي، حيث صدمه أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مُخصص لعبور المُشاة، دائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي مفادها مصرع المدعو "محمود ر.ع.ع- 23 سنة- عامل- ويقيم دائرة المركز"، جثة هامدة ادعاء دهس اسفل قطار.

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وبالإنتقال والفحص وبسؤال والد المُتوفي المدعو "راشد ع.ع.ي- 53 سنة- عامل زراعي- ويقيم بذات الناحية"، قرر بمضمون ما تقدم ونفى الشبهة الجنائية.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج البلينا قطار شريط السكه الحديد

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