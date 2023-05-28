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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

طالبة تُنهي حياتها بقرص الموت في سوهاج

صدى البلد

أقدمت طالبة في نهاية العقد الثاني من العُمر، على إنهاء حياتها بتناولها مادة سامة عبارة عن قرص لحفظ الغلال؛ إثر مرورها بحالة نفسية سيئة، دائرة مركز شرطة طهطا شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بوصول المدعوة "أية أ. م. ر- 18 سنة- طالبة- وتقيم دائرة المركز"، مستشفى طهطا العام، مُصابة بحالة اعياء شديدة، ادعاء تناول مادة سامة، وتوفيت أثناء تلقيها العلاج اللازم لحالتها الصحية.

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وبالانتقال والفحص وبسؤال كلًا من:" والدتها المدعوة عواطف ع. خ. ع- 56 سنة- ربة منزل، وشقيقتها المدعوة شهد أ. م. ر- 16 سنة- طالبة- وتقيمان بذات الناحية"، قررا أنه أثناء تواجد المذكورة بالمنزل تناولت قرص لحفظ الغلال؛ إثر مرورها بحالة نفسية سيئة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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