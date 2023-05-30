مصرع شاب مجهول الهوية أسفل عجلات قطار روسي في سوهاج

لقي شاب مجهول الهوية في بداية العقد الثالث من العُمر، مصرعه، دهسًا أسفل عجلات قطار روسي؛ إثر سقوطه بين الرصيف والقطار، أثناء مروره من محطة مشطا الفرعية، دائرة مركز طما شمالي محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة طما، يفيد بورود إشارة من محطة سكة حديد مشطا الفرعية، مفادها سقوط شاب بين الرصيد والقطار؛ ما أدى إلى مصرعه دهسًا أسفل عجلات قطار روسي أثناء مروره من المحطة.

وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة لشاب في بداية العقد الثالث من العُمر، يرتدي كامل ملابسه، ولا توجد أية مُتعلقات شخصية أو بطاقة رقم قومي أو ما يُعادلها، وعلى الفور تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف النيابة العامة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات، والتي أمرت بتكثيف التحريات لمعرفة هوية الشاب، وإخطار أهليته لاستلام الجثة عقب التصريح بالدفن.