بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة سوهاج 2023

ينتظر العديد من طلاب الشهادة الاعدادية بمحافظة سوهاج، وأولياء الأمور، ظهور نتيجة الشهادة الاعدادية بسوهاج، وينشر لكم "صدى البلد" رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج من هنــا، وذلك بعد اعتمادها من اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج.

واعتمد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، منذ قليل، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2023م، حيث بلغت نسبة النجاح 79.78% على مستوى المحافظة، ننشر لكم رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية من هنــا.

نتيجة الشهادة الإعدادية بسوهاج

وأكد الدكتور ياسر محمود حجازي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 86 ألفا 355 طالبا وطالبة حضر منهم 85 ألفا 968 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 68 ألف 582 طالبا وطالبة، بنسبة نجاح 79.78%، ننشر لكم رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بسوهاج من هنــا.

وأشار وكيل تعليم سوهاج إلى أن إدارة دار السلام حصلت على المركز الأول بنسبة نجاح 76.77%، فيما جائت إدارة أخميم 73.89% وإدارة جهينة في المركز الثالث 71.95%، وننشر لكم رابط الحصول على نتيجة الشهادة الاعدادية بسوهاج من هنــا.