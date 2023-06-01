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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يعتمد نتيجة الإعدادية بنسبة نجاح 79.78%

صدى البلد

اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج اليوم، نتيجة الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية 2023 حيث بلغت نسبة النجاح 79.78% على مستوى المحافظة.

وأوضح الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للامتحانات بلغ 86 ألفا 355 طالبا وطالبة حضر منهم 85 ألفا 968 طالبا وطالبة، وبلغ عدد الناجحين 68 ألفًا 582 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح 79.78%.

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وأشار إلى أن إدارة دار السلام حصلت على المركز الأول بنسبة نجاح 76.77%، فيما جائت إدارة أخميم 73.89% وإدارة جهينة في المركز الثالث 71.95%

ووجه "الفقي" بضرورة بذل المزيد من الجهد للارتقاء بالمنظومة التعليمية، وحث الطلبة والطالبات على التفوق والنجاح، معربا عن شكره لكافة العاملين بالتربية والتعليم على مجهوداتهم، موجها التهنأة لجميع الطلبة والطالبات الناجحين وأولياء أمورهم.

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