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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة سوهاج يستقبل وفد أورنج كورنرز الهولندي لبحث سبل التعاون

جامعة سوهاج
جامعة سوهاج

استقبل الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، وفد المكتب الرئيسي للمؤسسة الهولندية اورانج كورنرز Orange Corners، وممثلي شركة إنروت للتنمية، بحضور الدكتور أشرف عكاشة مدير حاضنة مسار بالجامعة، وذلك بهدف بحث آليات التعاون المشترك بين الطرفين فيما يخص نقل المعرفة فى مجال ريادة الأعمال، وأيضاً سبل التشبيك بين الجامعات الهولندية وجامعة سوهاج.

ورحب الدكتور مصطفى عبد الخالق، بالوفد الهولندي، معرباً عن سعادته بالعلاقات المتميزة التى تجمع بين مصر وهولندا، والتى تأتى بهدف تعزيز التعاون بين البلدين ومد جسور التعاون والتواصل مع أبرز المؤسسات الأكاديمية العريقة فى مختلف المجالات سواء التعليمية أو البحثية أو فى ريادة الأعمال.

وأكد على حرص إدارة الجامعة توسيع آفاق التعاون الدولي وتبادل الخبرات، لدعم إبداعات الطلاب وتشجيعهم على الابتكار، وتحويل أفكارهم إلى مشروعات قابلة للتنفيذ.

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جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور أشرف عكاشة، أن الجامعة تسعى إلى توفير كافة الإمكانيات من أجل تنمية قدرات الشباب وتأهيلهم لسوق العمل بصورة احترافية، حيث تقوم حاضنة مسار بنشر ثقافة ريادة الأعمال بين المجتمع السوهاجي، وتحويل طاقات الشباب الغير مستغلة إلى طاقات قادرة على إحداث تغيير فى الاقتصاد المحلى، بالإضافة إلى تقديم برامج تدريبية متنوعة فى مجالات تدريس ريادة الأعمال.

وقد استعرض عكاشة خلال الاجتماع، تجربة حاضنة مسار وأهم الإنجازات التى حققتها خلال الفترة الماضية، وما قدمته للشباب من برامج تدريبية، وحلول فعلية لمواجهة التحديات التى تواجه رواد الأعمال بالمحافظة.

وأضاف أنه في نهاية اللقاء توجه رئيس الجامعة بصحبة الوفد الهولندي لزيارة مقر حاضنة مسار بالجامعة، حيث التقوا مع عدد من رواد الأعمال المستفيدين من خدمات الحاضنة، للتعرف على قصص نجاحهم ومشروعاتهم ومنتجاتهم اليدوية المتميزة.

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