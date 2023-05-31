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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بموقف سيارات المنشأة.. أربعيني يُبرح خطيب ابنته ضربًا في سوهاج

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيب مُزارع في بداية العقد الثالث من العُمر، باشتباه كسر بعظام الجمجمة، على يدي والد خطيبته؛ إثر تعديه عليه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها، بسبب خلافات المُصاهرة القائمة فيما بينهما، بموقف سيارات المنشأة جنوب محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، اخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي، مفادها وصول المدعو "إبراھیم ع م م- 23 سنة- مزارع- ویقیم دائرة مركز شرطة العسیرات"، مُصاب باشتباه كسر بعظام الجمجمة.

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وبالانتقال والفحص وبسؤال شقیق المدعو "إسلام ع م م- 30 سنة- حاصل على دبلوم تجارة- ویقیم بذات الناحیة"، اتهم المدعو "أنور ع هـ ا- 45 سنة- مزارع- ویقیم دائرة مركز العسیرات- والد خطیبة المُصاب"، بالتعدي على شقیقه بالضرب وإحداث إصابته المنوه عنها، أثناء تواجدھما بموقف سیارات المنشاة؛ بسبب خلافات المصاھرة القائمة فيما بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، تم ضبط المتھم المذكور "والد خطيبة المُصاب"، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة؛ بسبب خلافات المُصاهرة القائمة فيما بينهما.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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