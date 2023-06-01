مطار سوهاج يحصل على شهادة الآيزو في أنظمة السلامة

حصل مطار سوهاج الدولي علي شهادة الايزو الدولية (ISO 9001-2015) و المعتمدة من هيئة القياسات العالمية بواسطة الشركة المانحة SGS المتخصصة في مجال تطبيق معايير أنظمة السلامة والجودة الشاملة.

وهنأ المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية العاملين بمطار سوهاج الدولي و الشركة المصرية للمطارات بهذه الشهادة و التي تأتي تطبيقا لسياسات وزارة الطيران المدني بالارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للعملاء والمسافرين بجميع المطارات المصرية في سبيل دعم و زيادة اعداد السائحين.

وصرح رئيس القابضة للمطارات أن تلك الشهادة تعد اعترافا بتطبيق مطار سوهاج الدولي لأسس و مبادئ الجودة الشاملة وفق خطط تطوير منظومة المطارات المصرية .

نظام إدارة الجودة آيزو 9001 يساعد على مراقبة مستوى الجودة وإدارة العمليات و يعد من أكثر معايير إدارة الجودة انتشاراً في العالم، كما أنه يساعد على تطوير آلية أداء الأعمال في مختلف المجالات.