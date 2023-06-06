مصرع 3 أطفال غرقًا في سوهاج

لقي 3 أطفال من عائلة واحدة، مصرعهم غرقًا في مياه النيل، أثناء استحمامهم هربًا من حرارة الجو، بجزيرة محروس دائرة مركز شرطة أخميم شرق محافظة سوهاج.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم، يفيد بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها ورود بلاغ من الأهالي عبر خط النجدة، مفاده غرق 3 أطفال ناحية منطقة جزيرة محروس دائرة المركز، أثناء استحمامهم في مياه نهر النيل.

وتبين غرق كل من “أحمد. ح”، تلميذ بالصف الثاني الإعدادي، و"عبد الحميد. م"، تلميذ بالصف السادس الابتدائي، و"محمد. ع"، تلميذ بالصف الرابع الابتدائي، جميعهم أبناء عمومة، أثناء استحمامهم بنهر النيل دائرة المركز؛ ولعدم إجادتهم السباحة لفظوا انفاسهم الأخيرة أسفل مياه النيل.

تم الدفع بـ3 أطقم من عناصر قوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الـ3 الجثث، ونقلهم إلى مشرحة المستشفى الجامعي، تحت تصرف النيابة العامة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.