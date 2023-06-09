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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الولايات المتحدة تعلن قرارات جديدة بشأن تجديد الإفراج المشروط للأفغان

صدى البلد

أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية عن عملية جديدة لتمكين المواطنين الأفغان من تجديد الإفراج المشروط عنهم ومواصلة العيش والعمل في الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة في بيان: العملية الجديدة مبسطة ولن تكون لها أي تكلفة، وستسمح بتجديد الإفراج المشروط لمدة عامين للأفراد المؤهلين لذلك، بحسب وكالة "رويترز" الإخبارية.

وأضافت الوزارة أنه يجري تشجيع الأفغان على السعي لنيل وضع دائم في الولايات المتحدة قد يكونون مؤهلين له.

وتابعت الوزارة في البيان  بأنه سيتم النظر في طلبات التجديد كل حالة على حدة للأسباب الإنسانية الملحة ولتحقيق نفع عام كبير.

الإفراج الأمن الداخلي الأميركية التجديد الإخباري

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