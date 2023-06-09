سيد معوض يحذر الأهلي من خطورة ثلاثي الوداد بنهائي إفريقيا

حذر سيد معوض، نجم الأهلي السابق، من خطورة ثلاثي الوداد، قبل مباراة الفريقين، على ملعب محمد الخامس، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويلتقي الأهلي مع الوداد المغربي، يوم الأحد المقبل، على مركب محمد الخامس، في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

‎وحقق الأهلي الفوز على الوداد المغربي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، على استاد القاهرة، في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال معوض في تصريحات تلفزيونية: "وسط ملعب الوداد ظهر بشكل جيد في مباراة الذهاب لأن مروان عطية كان يلعب بمفرده، بينما تواجد حمدي فتحي وديانج على الأطراف، ولن يتكرر الأمر في اللقاء المقبل".

وتابع: "الأهلي هاجم في مباراة الذهاب بالقاهرة لكنه سيقوم بإغلاق وسط ملعبه في مواجهة الإياب.. وأتوقع أن يكون علي معلول أحد نجوم اللقاء ولن يتقدم كثيرا للأمام".

وأضاف: "الوداد لن يتأثر بغياب زهير المترجي، فهو يمتلك العديد من اللاعبين المميزين مثل يحيى جبران الذي يجب أن يتم إيقافه بجانب العملود وعطية الله بسبب أدوارهم الهجومية".

وأشار: "مصطفى شوبير تألق في الذهاب لكن تواجد محمد الشناوي مهم للغاية في الإياب ولابد أن يتفوق في الكرات العرضية.. كما يجب أن يعتمد الأهلي على سرعات الأطراف".

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب، ليتوج بلقبه 11 في البطولة، فيما يكفي الوداد الفوز (1-0) لكي يحافظ على لقبه الذي حققه العام الماضي، أو الفوز بفارق هدفين حال سجل المارد الأحمر أي أهداف.