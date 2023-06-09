الكرملين يعلق على حادثة الطائرة المسيرة في مقاطعة فورونيج الروسية

علق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف،اليوم الجمعة، على حادث المسيرة في مقاطعة فورونيج الروسية، ويقول إن نظام كييف يواصل مهاجمة المناطق المدنية.

وأضاف بيسكووف أن موسكو تعلم التقارير تفيد بإسقاط الطائرة، في الواقع، من المحتمل أن تكون المسيرة اصطدمت بالمبنى عقب إسقاطها، وأجهزة الاستخبارات تجري تحقيقا بالأمر.

وشدد بيسكوف أن"نظام كييف يواصل الهجمات على البنية التحتية المدنية وعلى المباني السكنية وأنشطة نظام كييف مستمرة رغم ذلك موسكو تواصل سير الحرب في الأراضي الأوكرانية.

وأعلن حاكم مقاطعة فورونيج الروسية ألكسندر جوسيف، وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، عن تحطم مسيرة أوكرانية إثر اصطدامها بمبنى سكني بشارع بيلينسكي في فورونيج، والتي تسببت بإصابة 3 مدنيين.

