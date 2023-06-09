الذهب يتجه لتحقيق مكسب أسبوعي وسط توقعات عدم رفع الفائدة

انخفضت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بعد ارتفاعها بأكثر من واحد بالمئة في الجلسة السابقة، لكن الآمال في عدم إقدام مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) على رفع أسعار الفائدة، جعلت المعدن الأصفر يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1964.79 دولار للأوقية (الأونصة)، لكنه يتجه إلى تسجيل ارتفاع أسبوعي بنسبة 0.9 بالمئة، فيما استقرت العقود الأمريكية الآجلة للذهب عند 1979.80 دولار.

وقال كبير محللي السوق في "كيه.سي.إم تِريد"، تيم ووترر، إن عدد الأمريكيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة، دعم توقعات توقف المركزي الأمريكي مؤقتًا عن رفع أسعار الفائدة في يونيو، وقد سمح التراجع الناتج عن ذلك في عوائد الخزانة بارتفاع سعر الذهب.



وأضاف ووترر، أن التراجع الطفيف أمر طبيعي بعد الارتفاع في ظل بعض عمليات جني الأرباح.

ويحوم مؤشر الدولار بالقرب من المستويات المتدنية التي بلغها في الجلسة السابقة. وضعف الدولار يجعل الذهب أقل تكلفة للمشترين في الخارج.

وتتجه الأنظار الآن إلى تقرير تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لشهر مايو، والمقرر صدوره في 13

يونيو قبل اجتماع البنك المركزي، والذي سيقدم للمستثمرين وضوحًا أكبر بشأن قوة أكبر اقتصاد في العالم.



وحث صندوق النقد الدولي، أمس الخميس، مجلس الاحتياطي الاتحادي والبنوك المركزية العالمية الأخرى على "التمسك بالمسار" فيما يتعلق بالسياسة النقدية والبقاء متيقظين في مكافحة التضخم.

ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 24.3387 دولار، وزاد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1365.39 دولار.

وصعد البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1015.48 دولار، متجهًا لتسجيل مكاسب بعد تراجعه لأسبوعين متتاليين.