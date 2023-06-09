الزمالك سيد القارة.. حقيقة تغريدة عصام الشوالي الصادمة ضد الأهلي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، تغريدة منسوبة للمعلق التونسي عصام الشوالي، يرد فيه على هجوم الإعلامي مهيب عبد الهادي ضده، بسبب النادي الأهلي.



وكان مهيب عبد الهادي انتقد تعليق عصام الشوالي على مباراة الأهلي والوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا، إذ قال :"يا كابتن عصام الشوالي لازم تكون محايد، منذ الدقيقة الأولى واحنا شايفين استفزاز كبير جدًا، انت استفزيت قاعدة جماهيرية كبيرة كانت لها الفضل في الشهرة، الأهلي اللي شهرك يا عصام يا شوالي، تعليقك على مباراة النهائي للنادي الأهلي خلاك في مكانة تانية، له فضل كبير، طبعًا انت اجتهدت وكل حاجة ولكنك استفزيت جمهور الأهلي جامد جدًا ودا غير مقبول”.



وانتشرت تغريدة على مواقع التواصل الاجتماعي منسوبة لحساب عصام الشوالي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر":" إعلامي مصري طالع يقول إن الأهلي المصري هو شهرني.. يا صديقي أنا في مهنة التعليق والوطن العربي كله يعرفني من 25 سنة وفي ذلك الوقت كان الزمالك هو سيد القارة الإفريقية بـ4 بطولات إفريقية، والأهلي اثنين فقط".

تغريدة مفبركة منسوبة للمعلق عصام الشوالي



وبالعودة إلى حساب الشوالي على موقع "تويتر"، تأكد عدم وجود هذه التغريدة "المفبركة.

ويحل الأهلي ضيفا على الوداد المغربي، الأحد المقبل، في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتفوق الأهلي على الوداد المغربي بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب على استاد القاهرة الدولي.