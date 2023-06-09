هل يوقف رمضان صبحي قيد الأهلي؟| “فيفا” يفرض غرامة قاسية.. هيدرسفيلد ينتصر.. وهذا رد "الأحمر"

اشتعلت أزمة النادي الأهلي ونظيره هيدرسفيلد الإنجليزي بسبب غرامة رمضان صبحي نجم نادي بيراميدز الحالي بعدما وصلت الأزمة إلي ردهات الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا والمحكمة الرياضية الدولية كاس.
وأيدت المحكمة الرياضية الدولية كاس قرار الفيفا بشأن فرض غرامة مالية على النادي الأهلي لصالح نادي هيدرسفيلد الانجليزي الخاصة باللاعب رمضان صبحي.
ويواجه النادي الأهلي شبح إيقاف القيد 3 فترات متتالية حال عدم سداد غرامة رمضان صبحي لصالح نادي هيدرسفيلد الإنجليزي.
صدى البلد يستعرض أزمة النادي الأهلي ونظيره هيدرسفيلد الإنجليزي بسبب رمضان صبحي نجم بيراميدز الحالي.