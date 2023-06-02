بيراميدز مهدد بإيقاف القيد 3 فترات بسبب رمضان صبحي.. تفاصيل

أكد عامر العمايرة خبير اللوائح الرياضية أن نادي بيراميدز مهدد بإيقاف قيد لاعبيه لثلاث فترات متتالية بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا بسبب رمضان صبحي نجم الفريق السماوي.

ويلتقي مساء اليوم الجمعة نادي بيراميدز نظيره فريق فيوتشر فى اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز فى صراع المنافسة على المركز الثاني.

قال عامر العمايرة عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: بقرار من غرفة أوضاع اللاعبين بالفيفا بتاريخ 4 ديسمبر 2022 بيراميدز بسبب رمضان صبحي مهدد بحظر تسجيل لاعبين ل 3 فترات متتالية لحين سداد كامل المبلغ بالإضافة إلى الفوائد لصالح نادي هدرسفيلد تاون الانجليزي.

وعن قيمة الغرامة المالية لرمضان صبحي نجم بيراميدز قال : 229 ألف و 819 جنيهًا إسترلينيًا كمكافأة مستحقة بالإضافة إلى فائدة بنسبة 5٪ سنويًا اعتبارًا من 31 أغسطس 2022 حتى تاريخ السداد الفعلي.

وتابع عن غرامة نجم بيراميدز : 229 ألف 891 جنيهًا إسترلينيًا كمكافأة مستحقة بالإضافة إلى فائدة بنسبة 5٪ سنويًا اعتبارًا من 19 سبتمبر 2022 حتى تاريخ السداد الفعلي و45 ألف و 978 جنيه إسترليني كعقوبة تعاقدية و25 ألف دولار مقابل تكاليف الإجراءات لصالح الفيفا.

أضاف : القرار قابل للاستئناف من جانب نادي بيراميدز أمام محكمة التحكيم الرياضية كاس.

الإصابة تبعد نجم بيراميدز 3 أسابيع

أعلن أحمد حسن لاعب منتخب السابق عن إصابة نجم بيراميدز رمضان صبحي وغيابه عن الملاعب لمدة ٣ أسابيع .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك:" بيراميدز يعلن إصابة رمضان صبحي في العضلة الضامة وغيابه ٣ أسابيع "

ويعاني رمضان صبحي من إصابة قوية بمزق في العضلة الضامة وهو ما أدى إلى تأكد غيابه عن معسكر منتخب مصر المقبل .

وأعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر ، أسماء القائمة المبدئية للاعبين المحترفين ، استعدادًا لمعسكر شهر يونيو المقبل الذي يتخلله مباراتين ، الأولي يوم 14 يونيو أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023" ، و المباراة الثانية أمام جنوب السودان في لقاء ودي باستاد القاهرة يوم 18 من نفس الشهر.

