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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ترقب زملكاوي.. صراع الوصافة يشعل مواجهة بيراميدز وفيوتشر في الدوري

فريق بيراميدز
فريق بيراميدز

يستضيف فريق بيراميدز نظيره فيوتشر، اليوم الجمعة، في تمام التاسعة والنصف مساء، على ملعب الدفاع الجوي، ضمن منافسات الجولة 30 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.


ويستهدف فريق بيراميدز بقيادة مديره الفني البرتغالي جايمي باتشيكو، تحقيق الفوز في مباراة اليوم، وتقليص الفارق "مؤقتا" مع الأهلي متصدر الترتيب إلى نقطة وحيدة.


وتعرض بيراميدز لضربة موجعة قبل مواجهة فيوتشر، إذ أثبتت الأشعة أصابته بتمزق في العضلة الضامة، وسيغيب عن الملاعب لفترة تتراوح من أسبوعين إلى 3 أسابيع.


على الجانب الآخر، يأمل فريق فوتشر في خطف نقاط المباراة الثلاث من بيراميدز، للحفاظ على فرصه في إنهاء الموسم في مركز مؤهل إلى دوري أبطال إفريقيا.

ويترقب الزمالك "صاحب المركز الرابع" نتيجة مباراة اليوم، إذ يأمل في تعثر بيراميدز لإنعاش حظوظه في المنافسة على المركز الثاني بعد خروجه من صراع المنافسة على اللقب.


يذكر أن بيراميدز تعادل مع فيوتشر بهدف لمثله في مباراة الدور الأول.
ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز برصيد 58 نقطة، ويحل فيوتشر ثانيا برصيد 54 نقطة.

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