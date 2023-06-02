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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شريف إكرامي يحتفل بعيد ميلاد ابنته.. شاهد

شريف إكرامي برفقه
شريف إكرامي برفقه ابنته

احتفل شريف إكرامي، حارس مرمي نادي بيراميدز، بعيد ميلاد ابنته، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”

ونشر شريف إكرامي صورة له برفقه ابنته، وعلق عليها كاتبًا: “ابنتي آسيا أصبحت 9 سنين، اتمني يومك المميز أن يصبح مميز مثلك، عيد ميلاد سعيد حبيبتي”.

علي جانب أخر، يذكر أنه كشف الإعلامي أحمد شوبير نجم الأهلي والمنتخب السابق مصير شريف إكرامي حارس مرمي بيراميدز مع قرب انتهاء تعاقده مع الفريق خلال أسابيع. 

وأكد شوبير قي تصريحات عبر أثير أون سبورت اف ام أن شريف إكرامي عقده مع بيراميدز سينتهي خلال أسابيع مشددا أن اكرامي اتفق مع ادارة بيراميدز عقب تجديد تعاقده لمدة موسمين. 

 وأضاف شوبير أن إكرامي سيعود للمشاركه مع الفريق عقب انتهاء مدة إيقافه بسبب أزمة المنشطات؛ مشددا أن إكرامي محبوب وسط زملائه بالفريق. 

وأضاف أن لاعبي بيراميدز يعتبروا اكرامي من اللاعبين الكبار ذو الخبره لذلك فالتجديد له أمر ضروري علي الرغم من اقتراب اللاعب من عامه ال ٤٠.

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