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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كاف يفجر مفاجأة.. 32 قناة مجانية تنقل نهائي الأهلي والوداد المغربي

مباراة الأهلي والوداد
مباراة الأهلي والوداد المغربي

فجر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف مفاجأة من العيار الثقيل بشأن نهائي دوري أبطال إفريقيا الذي يجمع بين النادي الأهلي ونظيره الوداد المغربي على مدار يومي 4 و 11 يونيو الجاري. 

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"  بشكل رسمي أن مباراتي نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الوداد الرياضي والأهلي المصري، ذهابا وإيابا، المرتقبتين يومي 4 و11 يونيو 2023، ستبثان مباشرة في أكثر من 80 دولة، ومباشرة في 32 محطة مجانية في إفريقيا.
 

قناة مفتوحة مجانية تنقل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد

كاف يبرز تفوق الأهلي على الوداد قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

وأوضح الموقع الرسمي لـ "كاف" أن قنوات "بي إن سبورتس " و"كنال بلوس" الفرنسية، و"سيبير سبور" الجنوب إفريقية، و"ستار تايمز" الصينية،  ستبث مباشرة، مباراتي الوداد الرياضي والأهلي المصري، برسم ذهاب وإياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.
 

وقال الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف فيرون موسينجو أومبا: "لقد كان الطلب على بث محتوى مباريات الأندية الإفريقية مذهلاً هذا الموسم. جودة كرة القدم تتناسب مع الاهتمام. نتطلع إلى نتيجة هذه النهائيات من بطولة "توتال إنرجي".

 

وأضاف الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف: "كونفدرالية في الجزائر. وجولتي دوري أبطال بين الوداد والأهلي، سنقدم إنتاجًا تلفزيونيًا عالي الجودة".

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فرق توقيت.. كاف يصدم الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

الأهلي يواجه الوداد المغربي 

يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره الوداد المغربي بعد غد الأحد على ملعب استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. 

ويحل النادي الأهلي ضيفا على الوداد المغربي يوم 11 يونيو القادم على ملعب مرمى محمد الخامس في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل النادي الأهلي إلى المباراة النهائية بعدما تخطى الترجي التونسي ذهابا وإيابا برباعية نظيفة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليواجه الوداد المغربي.

بينما نجح الوداد المغربي في بلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تخطى عقبة صن داونز الجنوب أفريقي فى الدور نصف النهائي.

النادي الأهلي نجح قبل مواجهة الوداد المغربي فى الحفاظ على صدارة الدوري المحلي بعد الفوز أمام إنبي وسيراميكا كليوباترا.

فيما حقق الوداد المغربي فوزا فى كأس العرش، وآخر فى الدوري المحلي وحل فى المركز الثاني.

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موعد ذهاب الأهلي والوداد المغربي

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره الوداد المغربي فى تمام الساعة التاسعة يوم الأحد القادم على ملعب استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا. 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 



 

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