قناة مفتوحة مجانية تنقل نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الأهلي والوداد

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، موعد مباراة الأهلي والوداد المغربي في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها 4 يونيو المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، وستتم إذاعتها عبر قناة "أون تايم سبورت"، البث الأرضي، إلى جانب إذاعتها عبر قناة “بي إن سبورت” المشفرة.

واتفق الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء محمود توفيق، وزير الداخلية؛ على زيادة أعداد الجماهير المصرية التي ستشهد نهائي دوري أبطال أفريقيا بين النادي الأهلي ونظيره الوداد المغربي.

واتفق أيضًا الوزيران أن تتم الزيادة وفق الضوابط المنظمة والضابطة لعملية حضور الجماهير ووفق عدد من المحددات والشروط.

وأجرى وزير الشباب والرياضة اتصالا هاتفيا مع الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي للتنسيق في هذا الشأن.