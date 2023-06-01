كاف يبرز تفوق الأهلي على الوداد قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

سلط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، الضوء على أرقام واحصاءات الأهلي والوداد المغربي، في مسابقة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، قبل المواجهة النهائية التي ستجمع الفريقين.

وضرب الأهلي موعدا مع الوداد في نهائي دوري أبطال إفريقيا للعام الثاني على التوالي.

ونشر الحساب الرسمي للكاف عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أرقام واحصاءات الأهلي والوداد المغربي في مسابقة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، والتي شهدت تفوقا لصالح المارد الأحمر، أبرزها في عدد الأهداف والمسجلة.

وسجل الأهلي 20 هدفا واستقبلت شباكه 8 أهداف، بينما أحرز الوداد 10 ألف واستقبلت شباكه 4 أهداف.

وسدد الأهلي 43 تسديدة على مرمى الخصوم مقابل 30 تسديدة لصالح الوداد، كما الأهلي على نظافة مرماه في 8 مباريات مقابل 7 مواجهات لصالح الوداد المغربي.

ومرر لاعبو الأهلي 4291 تمريرة ناجحة البطولة، مقابل 3217 لصالح الوداد.

حساب الكاف على تويتر

موعد مباراتي الأهلي والوداد

ويستضيف الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم الأحد المقبل (4 يونيو الجاري) على استاد القاهرة الدولي، في نهائي دوري أبطال إفريقيا، بينما يقام لقاء الإياب يوم 11 من نفس الشهر على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.



يذكر أن الوداد هو حامل النسخة الماضية من دوري أبطال إفريقيا، إذ تغلب على الأهلي بهدفين دون رد في المباراة النهائية.