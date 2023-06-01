أخبار منتخب مصر .. سر رفض ودية البرازيل.. وضم 8 نجوم من الأهلي

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بـ منتخب مصر الوطني وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الخميس، لـ الفراعنة الكبار.

سر رفض مدرب منتخب مصر ودية البرازيل

كشف حازم إمام عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، عن سبب رغبة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني في مواجهة جنوب السودان ورفض مواجهة نظيره منتخب البرازيل.

وقال حازم إمام في تصريحات اذاعية: "روي فيتوريا يرغب في تأمين تواجد منتخب مصر الوطني على رأس مجموعة قبل خوض منافسات كأس الأمم الأفريقية القادمة من خلال التواجد في التصنيف الأول".

وأضاف :"المدير الفني ل منتخب مصر الوطني يرغب أيضاً في استغلال لقاء جنوب السودان وذلك من أجل تجربة كم كبير من العناصر".

وتابع :"الاتجاه لدى مدرب منتخب مصر الوطني في مواجهة جنوب السودان هو تجربة وجوه جديدة، وعدم الاعتماد على العناصر الأساسية".

موعد وصول جنوب السودان لمواجهة منتخب مصر وديا



وتصل بعثة منتخب جنوب السودان الي القاهرة يوم 9 يونيو الجاري لمواجهة منتخب مصر وديا.

ضم 8 لاعبين من الأهلي لمعسكر منتخب مصر الوطني



استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر الوطني علي ضم 8 لاعبين من النادي الأهلي فى قادم الأيام بمعسكر الفراعنة الكبار .

ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مباراة ودية يوم 18 يونيو من الشهر المقبل أمام منتخب جنوب السودان استعداد للمشاركة ضمن تصفيات كأس أمم إفريقيا فى كوت ديفوار .

وتقرر إقامة ودية منتخب مصر الوطني مع جنوب السودان باستاد القاهرة في تمام الثامنة مساءً.

ويرتبط منتخب مصر الوطني بمباراة أمام غينيا يوم 14 يونيو في المغرب ، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لـ كأس أمم افريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار.

وجاءت قائمة لاعبي النادي الأهلي المقرر انضمامهم الي صفوف منتخب مصر الوطني على النحو التالي:

محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي ومنتخب مصر

ياسر إبراهيم

محمد عبدالمنعم

محمد هاني

حمدي فتحي

مروان عطية

حسين الشحات

محمود كهربا