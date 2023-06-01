بالأسماء.. فيتوريا يختار 8 لاعبين من الأهلي في معسكر منتخب مصر

استقر البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني ل منتخب مصر الوطني علي ضم 8 لاعبين من النادي الأهلي فى قادم الأيام بمعسكر الفراعنة الكبار .



ويخوض منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا مباراة ودية يوم 18 يونيو من الشهر المقبل أمام منتخب جنوب السودان .



وتقرر إقامة ودية منتخب مصر مع جنوب السودان باستاد القاهرة في تمام الثامنة مساءً.

ويرتبط منتخب مصر بمباراة أمام غينيا يوم 14 يونيو في المغرب ، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة ل كأس أمم افريقيا 2024 التي تستضيفها كوت ديفوار.

وجاءت قائمة لاعبو النادي الأهلي المقرر انضمامهم الي صفوف منتخب مصر على النحو التالي:

محمد الشناوي حارس مرمي الأهلي ومنتخب مصر

ياسر إبراهيم

محمد عبدالمنعم

محمد هاني

حمدي فتحي

مروان عطية

حسين الشحات

محمود كهربا

موعد وصول جنوب السودان لمواجهة منتخب مصر وديا

وتصل بعثة منتخب جنوب السودان الي القاهرة يوم 9 يونيو الجاري لمواجهة منتخب مصر وديا.

7 محترفين بقائمة منتخب مصر

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، أسماء القائمة المبدئية للاعبين المحترفين، الذين سيتم استدعائهم لمعسكر شهر يونيو المقبل ويتخلله مباراتين ، الأولي يوم 14 يونيو أمام غينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية "كوت ديفوار 2023" ، و المباراة الثانية أمام جنوب السودان في لقاء ودي باستاد القاهرة يوم 18 من نفس الشهر.

وتضم القائمة المبدئية 7 لاعبين محترفين هم، محمد صلاح و أحمد حجازي و محمود حسن تريزيجيه و مصطفي محمد وعمر مرموش و أحمد حمدي و سام مرسي.

مدرب منتخب مصر يرفض مواجهة البرازيل وديا

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر ، رفض مواجهة البرازيل خلال فترة الأجندة الدولية في شهر يونيو المقبل.

وقال شوبير ، في تصريحات إذاعية: " كان من المفترض بعد مباراة غينيا بتصفيات أمم إفريقيا 2024، خوض ودية أمام البرازيل، لكن فيتوريا رفض، وهذا حقه خاصة أنه كان يتمنى أن تقام مباراة غينيا يوم 18 يونيو وليس 14 يونيو حتى يحصل لاعبو الأهلي على راحة بعد خوض إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الوداد في المغرب يوم 11 من نفس الشهر".

وتابع : " لا أحد يستطيع لوم منتخب مصر ، على رفض مواجهة البرازيل، لأنه يبحث عن تحسين التصنيف الدولي بعدما صلنا إلى المركز 35، بعد أن كان المنتخب تصنيفه متأخرا".

ويلعب منتخب مصر أمام نظيره الغيني يوم 14 يونيو المقبل، في المغرب، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

