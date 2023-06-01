انسحاب مؤقت.. الإسماعيلي يواجه عقوبات مالية بلقاء المقاولون العرب فى الدوري

يواجه فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي عقوبات مالية بعد انسحابه المؤقت فى مباراة المقاولون العرب التي أقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء في اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وانتهت مباراة المقاولون مع الاسماعيلي بالتعادل الإيجابي 2-2 في المباراة المثيرة التي جمعتهما ضمن الجولة 30 من مسابقة الدوري المصري الممتاز والتي امتدت الى الدقيقة 115 في موقعة أولاد العم باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر.

ووفقا للائحة لجنة المسابقات فإن النادي الإسماعيلي يواجه ‏بعد إستئنافه مباراته مع المقاولون العرب وانسحابه المؤقت عقوبة الغرامة المالية بمبلغ 100 ألف جنيه.

تفاصيل مباراة الإسماعيلي والمقاولون العرب

تقدم عمر سافيولا بالهدف الأول لفريق المقاولون بالدقيقة 17 وتعادل الإسماعيلي عن طريق فراس شواط بالدقيقة 42 ثم أضاف جون أوكلي هدف المقاولون الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 79 وتعادل محمد الشامي لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 109 من عمر اللقاء.

وبهذه النتيجة يواصل المقاولون احتلال المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 42 نقطة فيما يحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر برصيد 33 نقطة.

وتوقفت مباراة المقاولون والإسماعيلي في الدقيقة 60 لاعتراض الجهاز الفني ولاعبي الإسماعيلي على احتساب ركلة جزاء ثم عادت المباراة للاستكمال مع الدقيقة 79.

وأشهر الحكم محمد يوسف كارت أحمر لأحد أعضاء جهاز الإسماعيلي بسبب الاعتراض.

الإسماعيلي يعتذر عن الانسحاب أمام المقاولون

تقدم محمد شيحة، نائب رئيس اللجنة التى تدير نادي الإسماعيلي، بالاعتذار للوسط الرياضي بسبب أحداث مباراة المقاولون والدراويش، أمس الأربعاء، في مسابقة الدوري الممتاز.

وهدد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، بعدم استكمال مباراته أمام المقاولون العرب على ملعب الجبل الأخضر، بعد احتساب ركلة جزاء ضده.

واعترض الجهاز الفني للإسماعيلي على احتساب الحكم محمد يوسف ركلة جزاء ضد الدراويش في الدقيقة 56، وقرر عدم استكمال المباراة لتتوقف لأكثر من 15 دقيقة، قبل أن يستأنف اللعب.

وقال شيحة، فى تصريحات لبرنامج "كلام فى الكورة" مع الإعلامي أحمد جمال المذاع على قناة "الحدث اليوم": "أعتذر للوسط الرياضي عن ذلك المشهد، ولكني تواجدت في أرض الملعب لحماية اللاعبين، لم ننسحب حتى لا نخسر نقاطا، إحنا مش ناقصين".

وأضاف: "طالبت الحكم بالعدالة وأن يعطي لي حقي، فقال لي إن حكم الفار تطابق قراره مع قراري، ومتقبل أي عقوبة".

