دوري أبطال أفريقيا.. غياب 6 نجوم عن مواجهة الوداد المغربي والأهلي

يعاني فريق الوداد المغربي بقيادة البلجيكي سفين فاندربروك، من الغيابات التي ضربت صفوف الفريق قبل مواجهة النادي الأهلي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وأوضحت تقارير مغربية أن قائمة الوداد المغربي التي غادرت إلى القاهرة تضم 25 لاعبا، بينما لم يوجه فاندينبروك الدعوة لثلاثة لاعبين هم عماد الخنوس، وأسامة فلوح، وسامي العنابي، في حين يغيب الحسين بنعيادة عن رحلة الفريق، بسبب خضوعه لبرنامج علاجي بمركب محمد السادس لكرة القدم.

ويغيب أيضا ثلاثي فريق الوداد المغربي عن ذهاب النادي الأهلي عبد الله حيمون وأيمن الحسوني والمهاجم السنغالي جونيور سامبو، وذلك بداعي الإصابة.

الأهلي يستضيف الوداد المغربي

يستضيف فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي نظيره الوداد المغربي يوم الأحد القادم على ملعب استاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويحل النادي الأهلي ضيفا على الوداد المغربي يوم 11 يونيو القادم على ملعب مرمي محمد الخامس في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل النادي الأهلي الى المباراة النهائية بعدما تخطى الترجي التونسي ذهابا وإيابا برباعية نظيفة في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ليواجه الوداد المغربي.

ونجح الوداد المغربي في بلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا بعدما تخطى عقبة صن داونز الجنوب أفريقي فى الدور نصف النهائي.

النادي الأهلي نجح قبل مواجهة الوداد المغربي فى الحفاظ على صدارة الدوري المحلي بعد الفوز أمام إنبي وسيراميكا كليوباترا.

فيما حقق الوداد المغربي فوزا فى كأس العرش وآخر فى الدوري المحلي وحل فى المركز الثاني.

مدرب الوداد المغربي يعلق على مواجهة الأهلي في نهائي دوري الأبطال

تحدث البلجيكي سفين فاندربروك، المدير الفني لفريق الوداد المغربي، على المواجهة المنتظرة ضد الأهلي بنهائي دوري أبطال أفريقيا.

وتحدث مدرب الوداد، في تصريحات نقلها موقع ” Le360 سبورت" المغربي، حيث قال: ”الآن نركز على مواجهة الأهلي، سأعيد مشاهدة مبارياتهم، والحديث عن نهائي دوري الأبطال الآن سابق لأوانه”.

وأضاف: ”ما يزال الوقت مبكرًا، ويمكنني القول إن الفرص والحظوظ متساوية بين الناديين، والتفاصيل الصغيرة سيكون لها دور حاسم في تحديد هوية البطل”.

واختتم: "لقد حققنا إنجازات في وقت قصير، أبرزها التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا، ومن ثم التأهل لنصف نهائي كأس العرش والبقاء في صراع مفتوح على لقب الدوري الاحترافي مع الجيش الملكي”.

