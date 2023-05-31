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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك اليوم.. تصرف غريب لبنشرقي.. وموسيماني يرفض تدريب الأبيض.. وجراحة الصليبي للونش

نادي الزمالك
نادي الزمالك

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك، وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم الأربعاء، داخل النادي.

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حقيقة عودة بنشرقي الي الزمالك

قام أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك السابق ، بحذف نادي الجزيرة الإماراتي من حسابه على انستجرام .

وأعلن أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن موقف أشرف بن شرقي من العودة الى نادي الزمالك .

وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي على فيس بوك :" مصدر مقرب من أشرف بن شرقي: اللاعب لن يعود إلى مصر في الموسم المقبل والباب مقفول تمامًا بالنسبة له ".

وشارك أشرف بن شرقي مع الجزيرة الإماراتي في 24 مباراة في مختلف المسابقات هذا الموسم، وسجل 8 أهداف.

وتبلغ القيمة التسويقية للمغربي أشرف بن شرقي 3 ملايين يورو، وفقا لموقع ترانسفير ماركت العالمي.

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موسيماني يرفض تدريب الزمالك
 

نشر أحمد حسن، تصريحات موسيماني، المدرب السابق للنادي الأهلي، عن سبب عدم تدريبه لنادي الزمالك.

وكتب أحمد حسن، من خلال حسابه الشخصي “فيس بوك” :"بيتسو موسيماني في تصريحات لشبكة bein spors: تلقيت عرضا لتدريب الزمالك لكن الوقت غير مناسب".

وأكد الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي السعودي، أنه تلقى عرضًا لتدريب نادي الزمالك، في الفترة المقبلة.

وقال موسيماني، في تصريحات لشبكة “بي إن سبورتس” الإخبارية: "تلقيت عرضا من الزمالك المصري لكن هذا التوقيت ليس مناسباً لقبول العرض".

وأوضح في سياق آخر: "لو كانت الظروف مغايرة لوددت الاستمرار مع الأهلي المصري، لكن ظروف الدوري المصري تحتم عدم العمل هناك".

وتابع: "يوجد في عقدي مع الأهلي السعودي بند تجديد العقد لمدة موسم، لكن إدارة النادي لم تتواصل معي بهذا الخصوص، وأود البقاء في القارة الآسيوية".

واستطرد: "كنت على علم أن إدارة النادي الأهلي السعودي أخبرت اللاعبين بعدم الاحتفال باللقب وأنا احترمت ذلك".

وقاد بيتسو موسيماني أهلي جدة للصعود إلى الدوري السعودي للمحترفين، بعد عام واحد من هبوط النادي.

ورفض لاعبو أهلي جدة الاحتفال بلقب دوري الدرجة الأولى السعودي “دوري يلو”، أمس الأول، الاثنين، وسط ذهول موسيماني، إذ يعتبرون أن الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى نقطة سوداء في تاريخ النادي، ولا يجب اعتبار العودة لدوري المحترفين بمثابة إنجاز للفريق.

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مدافع الزمالك يخضع لجراحة الرباط الصليبي

كشف عبدالواحد السيد، مدير الكرة بنادي الزمالك، عن خضوع محمود حمدي "الونش" مدافع الأبيض لعملية الرباط الصليبي اليوم الأربعاء في ألمانيا .
وسافر اللاعب إلى ألمانيا رفقة الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي تمهيدًا لخضوع الونش لعملية الرباط الصليبي.

وكانت الأشعة والفحوصات الطبية التي خضع لها محمود حمدي الونش أثبتت إصابة اللاعب بقطع جزئي في الرباط الصليبي بعد إصابته في مباراة الإسماعيلي.

وفاز فريق الزمالك على طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد القاهرة الدولي، في اللقاء المؤجل من الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز، ليرفع الأبيض رصيده إلى 50 نقطة يحتل بهم المركز الرابع في حين توقف رصيد طلائع الجيش عند 26 نقطة يحتل بهم المركز السادس عشر.

 

الزمالك بن شرقي موسيمانى الأهلى الونش عبدالواحد السيد الاسماعيلي

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