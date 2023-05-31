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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الأهلي| خناقة كولر وتاو.. بشرى سارة قبل مباراة الوداد..وطوارئ بمجلس الإدارة

مباراة الأهلي وانبي
مباراة الأهلي وانبي

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي وفي السطور التالية، نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الأربعاء داخل النادي.

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50 ألف مشجع لمواجهة الأهلي والوداد

قدم الإعلامي أحمد موسى، الشكر لـ اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على زيادة عدد الجماهير لـ مباراة الأهلي و الوداد يوم الأحد المقبل. 
وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، أن عدد الحضور الجماهيري لن يقل عن 50 ألفا، وأنه من الممكن أن يصل العدد لـ السعة الكاملة.

ولفت إلى أنه يشكر رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، و اللواء محمود توفيق، على الوقوف خلف النادي الأهلي.

وأشار إلى أن الأهلي يلعب باسم مصر، و الجميع يساند الأهلي في النهائي الإفريقي.

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خناقة مدرب الأهلي وبيرسي تاو
 

تردد في الساعات الأخيرة، العديد من الأنباء والتقارير الصحفية، التي أشارت إلى وقوع مشاجرة بين الجنوب أفريقي بيرسي تاو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأحمر، وذلك عقب مباراة سيراميكا كليوباترا، مساء أمس الأول، الاثنين، في الدوري الممتاز، بسبب خروج بيرسي تاو، خلال مجريات المباراة، على وصف ما ذكرته التقارير الصحفية.
وأشارت التقارير الصحفية، إلى أن بيرسي تاو، أبدى غضبه الشديد من تغييره، على حسب ما ذكرته بعض الأنباء، ودخل في صدام مع السويسري مارسيل كولر، وذلك قبل مواجهة الوداد المغربي، في دوري أبطال أفريقيا، لا سيما أن هناك العديد من الأمور التي أدت إلى غضب الجنوب أفريقي تجاه كولر.

وكشفت مصادر مسئولة داخل النادي الأهلي، حقيقة الأنباء التي ترددت في الساعات الأخيرة، بشأن وجود مشاجرة بالأيدي بين الجنوب إفريقي بيرسي تاو، والسويسري مارسيل كولر، وذلك عقب مباراة سيراميكا كليوباترا، والتي أقيمت مساء أمس الأول على ستاد القاهرة الدولي.

وأكدت المصادر المسئولة داخل النادي الأهلي، أنه ليس صحيحا ما تم نشره في العديد من المواقع ووسائل الإعلام، ولم تحدث أي مشاجرات بين بيرسي تاو ومارسيل كولر، متمنية من الجميع تحري الدقة في هذا الوقت بالتحديد، والوقوف بجوار اللاعبين والفريق، لحصد اللقب الأفريقي.

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طوارئ في الأهلي

تحول النادي الأهلي إلى خلية عمل خلال الساعات القليلة المقبلة وتم رفع حالة الطوارئ ومنع الإجازات ترقباً لاحداث بالجملة علي رأسها الإعداد لإفتتاح فرع التجمع الخامس المقرر لها بعد غد ، وكذلك الترتيبات النهائية لمباراة الفريق الأول لكرة القدم مع ضيفه الوداد البيضاوي المقرر لها الأحد المقبل علي إستاد القاهرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بينما تقام مواجهة الإياب يوم 11 يونيو المقبل.
ومن المقرر ان تطرح الإدارة الحمراء خلال الساعات القليلة المقبلة تذاكر مباراة الوداد البيضاوي للبيع عبر النظام الإلكتروني المخصص لذلك،  ووجهت الإدارة الحمراء الدعوة لجماهير ناديها لمؤازرة فريق الكرة والإلتزام التام بالتعليمات الخاصة بالمباراة سواء بالدخول أو الخروج والتشجيع والتحلي بالروح الرياضية ، وتعقد لجنة المباريات برئاسة العامري فاروق إجتماعاً اليوم لوضع الترتيبات النهائية للمباراة وطرح التذاكر عبر النظام الإلكتروني والدعوات وحصة الإتحادين المصري والأفريقي لكرة القدم وجماهير الوداد وطريقة دخول للملعب.

كما يقود محمود الخطيب رئيس النادي إجتماعاً ايضاً يضع فيه الرتوش الأخيرة علي إفتتاح فرع التجمع الخامس حيث سيقام حفل كبير وتم توجيه الدعوة لعدد كبير من الوزراء والمسئولين والمحافظين ورموز النادي السابقين ونجوم الكرة ومختلف اللعبات.
 

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