عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الأهلي.. كهربا يصدم الزمالك وموقف المصابين أمام الوداد وشرط تجديد بيرسي تاو

النادي الأهلي
النادي الأهلي

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي وفي السطور التالية، نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الثلاثاء داخل النادي.

الزمالك مهدد بغرامة 2.5 مليون دولار في البطولة العربية.. تفاصيل

خماسي أهلاوي يقترب من الرحيل.. قائمة لاعبي القلعة الحمراء المغادرين نهاية الموسم بفرمان كولر

شرط لتجديد عقد نجم الأهلي 

كشف الإعلامي محمد شبانة عن تفاصيل جلسة بيرسي تاو نجم الأهلي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة 
واكد شبانة في تصريحات عبر أثير شعبي اف ام أن عبدالحفيظ عقد جلسه مع بيرسي تاو للحديث عن تجديد تعاقده مع الفريق خاصة وان الموسم القادم هو الاخير له مشددا أن بيرسي تاو وافق علي التجديد بشرط .

وأضاف شبانة أن بيرسي تاو أعرب عن سعادته بوجوده في الأهلي خاصه عقب تألقه واحرازه العديد من الأهداف مشدد ان بيرسي تاو أكد انه مستقر فنيا ونفسيا مع الأهلي ولا يرغب في الرحيل .

ولفت الاعلامي محمد شبانة إلي أن الجنوب افريقي بيرسي تاو وافق علي التجديد عقب بطولة نهائي دوري ابطال افريقيا بشرط عدم تلقيه اي عرض كبير ومقابل مادي ضخم، مشيرا إلى أن بيرسي تاو اشترط في حال وصول عرض مغري أن يرحل عن الفريق.

الزمالك اليوم.. هزم الطلائع بثنائية وحقيقة هروب أوسوريو ومفاوضات قطرية لضم زيزو

هالاند ليس الأول| 5 لاعبين عمالقة في دوريات أوروبا.. اثنان منهم بطول 2.08 متر

التظلمات تصدم الزمالك فى عقوبة نجم الأهلي 

 

كشف مجدى عبد الغنى نجم منتخب مصر السابق تقديمة خلال برنامج ملعب الشمس قرار لجنة التظلمات المقبلة بتخفيض عقوبة محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم فريق الاهلى، لتكون من 6 إلي 8 مباريات .

وكتب مجدى عبد الغني عبر حسابه علي فيسبوك "فرحة أهلاوية وصدمة زملكاوية .. لجنة التظلمات تصدر قرار جديد بشأن إيقاف كهربا".

من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها خلال الفترة المقبلة لإعلان تخفيض العقوبة، ولكنها تنتظر فصل المحكمة في شكوي الأهلي ضد شرعية لجنة الإنضباط.

وكان النادي الأهلي قد تقدم باستئناف أمام لجنة التظلمات، على قرار لجنة الانضباط برئاسة المستشار عزت خميس الذى وقع عقوبة على كهربا بإيقافه 12مباراة مع تغريمه ماليا مليون جنيه لما صدر منه فى مباراة الأهلي والزمالك بالهجوم على الزمالك بألفاظ خارجه.

فرق توقيت.. كاف يصدم الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا

رحيل ونهاية موسم.. مصير صادم لأبناء الزمالك في دوريات الخليج وأوروبا


موقف مصابي الأهلي قبل نهائي الوداد 

ينتظم محمد الشناوي وحمدي فتحي وعلي لطفي ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في تدريبات أبناء الرداء الأحمر بشكل تدريجي خلال الساعات المقبلة.

وأكد الجهاز الطبي بالأهلي أن علي لطفي سيكون لائق لمواجهة الوداد البيضاوي المقرر لها الأحد المقبل بإستاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال إن محمد الشناوي وحمدي فتحي يبذلان جهود كبيرة للحاق بالمباراة وفرص تواجدهم كبيرة.

الأهلى بيرسي تاو دوري ابطال افريقيا كهربا لجنة الانضباط محمد الشناوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 بجميع المحافظات|مجانا

عمومية المهندسين الطارئة ترفض سحب الثقة من النقيب |فيديو

بالدولار.. طبيب نساء: استغليت فتيات لاستقطاب أجانب في العيادة لممارسة العلاقات المحرمة

أول تعليق من كهربا بعد قرار تخفيض عقوبة لجنة التظلمات.. ماذا قال؟

بيان عاجل من مجلس الوزراء السعودي.. تفاصيل

الوساطة انتهت.. إعلان عاجل من أوكرانيا بشأن مفاوضات إنهاء الحرب مع روسيا

بكامل قواها العقلية.. النيابة العامة: سيدة الشرقية ضربت ابنها بفأس وقطعت جثته

الحق اشتري.. موجة انخفاض قوية في أسعار الذهب

موضوعات متعلقة

الدرجة الثالثة ب100 جنيه..مفاجأة عن عدد حضور جماهير الأهلى في مباراة الوداد

فرحة أهلاوية وصدمة زملكاوية .. قرار جديد من التظلمات بشأن إيقاف كهربا

ترشيحاتنا

أطعمة يجب الابتعاد عنها مع التقلبات الجوية.. تدمر المناعة

لحظة إطلاق النار على مستوطن إسرائيلي قرب حرميش| فيديو

موجة حارة تضرب البلاد في هذا الموعد .. شاهد التفاصيل

الأمم المتحدة: برنامج الأغذية العالمي يعلق كامل عملياته للفلسطينيين بحلول أغسطس

سنظل أوفياء.. هتافات جنونية من جماهير الزمالك بمباراة طلائع الجيش

الوضع خطير جدا.. تحذير عاجل من مدير الطاقة الذرية بشأن محطة زابوريجيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عادة يفعلها كبار السن وتصيبهم بمرض السكري وزيادة الوزن.. احذروها

شعر مالوش مثيل وماحدش بيعجز.. قصة نساء قرية ربانزول الصينية

أسباب ألم البطن بعد الأكل .. 14 حاجة غير متوقعة

عجائب الخالق.. شاهد جزيرة على شكل دولفين |صور

فيديو

تخفيض عقوبة كهربا.. تفاصيل جديدة| فيديو

انجي خوري تفجر مفاجأة بحملها من مطرب معتزل.. فيديو جراف

مشاهير هزموا السرطان.. سمية الألفي أعلنت شفاءها بعد سنتين.. إليسا وثقت معاناتها |فيديوجراف

عبر تويتر.. فيديو يثير الجدل للعثور على جثة جرفتها سيول الأردن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد على

محمد علي يكتب : هارلي للأبد

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ