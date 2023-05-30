أخبار الأهلي.. كهربا يصدم الزمالك وموقف المصابين أمام الوداد وشرط تجديد بيرسي تاو

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي وفي السطور التالية، نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الثلاثاء داخل النادي.

شرط لتجديد عقد نجم الأهلي

كشف الإعلامي محمد شبانة عن تفاصيل جلسة بيرسي تاو نجم الأهلي وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة

واكد شبانة في تصريحات عبر أثير شعبي اف ام أن عبدالحفيظ عقد جلسه مع بيرسي تاو للحديث عن تجديد تعاقده مع الفريق خاصة وان الموسم القادم هو الاخير له مشددا أن بيرسي تاو وافق علي التجديد بشرط .

وأضاف شبانة أن بيرسي تاو أعرب عن سعادته بوجوده في الأهلي خاصه عقب تألقه واحرازه العديد من الأهداف مشدد ان بيرسي تاو أكد انه مستقر فنيا ونفسيا مع الأهلي ولا يرغب في الرحيل .

ولفت الاعلامي محمد شبانة إلي أن الجنوب افريقي بيرسي تاو وافق علي التجديد عقب بطولة نهائي دوري ابطال افريقيا بشرط عدم تلقيه اي عرض كبير ومقابل مادي ضخم، مشيرا إلى أن بيرسي تاو اشترط في حال وصول عرض مغري أن يرحل عن الفريق.

التظلمات تصدم الزمالك فى عقوبة نجم الأهلي

كشف مجدى عبد الغنى نجم منتخب مصر السابق تقديمة خلال برنامج ملعب الشمس قرار لجنة التظلمات المقبلة بتخفيض عقوبة محمود عبد المنعم "كهربا" مهاجم فريق الاهلى، لتكون من 6 إلي 8 مباريات .

وكتب مجدى عبد الغني عبر حسابه علي فيسبوك "فرحة أهلاوية وصدمة زملكاوية .. لجنة التظلمات تصدر قرار جديد بشأن إيقاف كهربا".

من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعها خلال الفترة المقبلة لإعلان تخفيض العقوبة، ولكنها تنتظر فصل المحكمة في شكوي الأهلي ضد شرعية لجنة الإنضباط.

وكان النادي الأهلي قد تقدم باستئناف أمام لجنة التظلمات، على قرار لجنة الانضباط برئاسة المستشار عزت خميس الذى وقع عقوبة على كهربا بإيقافه 12مباراة مع تغريمه ماليا مليون جنيه لما صدر منه فى مباراة الأهلي والزمالك بالهجوم على الزمالك بألفاظ خارجه.



موقف مصابي الأهلي قبل نهائي الوداد

ينتظم محمد الشناوي وحمدي فتحي وعلي لطفي ثلاثي الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي في تدريبات أبناء الرداء الأحمر بشكل تدريجي خلال الساعات المقبلة.

وأكد الجهاز الطبي بالأهلي أن علي لطفي سيكون لائق لمواجهة الوداد البيضاوي المقرر لها الأحد المقبل بإستاد القاهرة في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وقال إن محمد الشناوي وحمدي فتحي يبذلان جهود كبيرة للحاق بالمباراة وفرص تواجدهم كبيرة.