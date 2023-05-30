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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك اليوم.. هزم الطلائع بثنائية وحقيقة هروب أوسوريو ومفاوضات قطرية لضم زيزو

نادي الزمالك
نادي الزمالك

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك، وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم الثلاثاء، داخل النادي.

الزمالك اليوم.. رحيل أوسوريو وعرض إيطالي لنجم الأبيض.. ومصير مرتضى منصور

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الزمالك يهزم طلائع الجيش 

خطف الزمالك الثلاث نقاط من الوقت القاتل أمام طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التى جمعتهما على إستاد القاهرة في الجولة الـ23 المؤجلة من الدوري العام.

وسجل حسام عبدالمجيد هدف الزمالك من رأسية قوية في الدقيقة 88، وأضاف إبراهيما نداي الهدف الثاني في الدقيقة 91.

بدأ الزمالك بالتمريرات القصيرة بين اللاعبين للاستحواذ على وسط الملعب.

ونجح طلائع الجيش في غلق المساحات ومفاتيح نادي الزمالك وخاصة عن طريق زيزو ومصطفى شلبي والاعتماد على الهجمة المرتدة.

ويرتفع رصيد الزمالك إلى النقطة 50 في المركز الـ4، وتجمد طلائع الجيش إلى النقطة الـ26 في المركز الـ17.

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وفد الريان القطري يزور الزمالك 

كشف الإعلامي محمد شبانة عن موقف أحمد سيد زيزو، نجم الزمالك من الرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد “شبانة”، قي تصريحات عبر برنامج “شعبي إف إم”، أن زيزو تلقى عرضا كبيرا من نادي الريان القطري، مؤكدا على أن هناك وفدا من الفريق القطري سيحضر للقاهرة خلال أيام للتفاوض مع الزمالك لضم زيزو. 
وأضاف شبانة أن زيزو أحد العناصر الأساسية للزمالك خلال الفترة الحالية، ورحيله سيهدد مستقبل الفريق بشكل كبير، لافتا إلى أن القرار النهائي سيكون لمجلس إدارة الزمالك.

وتابع أن بعض وكلاء اللاعبين عرضوا علي الزمالك عودة محمد أبو جبل، حارس مرمي البنك الأهلي؛ خاصة وأن راتب عواد كبير، وبقاؤه بهذا الراتب صعب.

واختتم بأن أحمد أيمن منصور يقترب من الانضمام للزمالك خلال الميركاتو الصيفي.

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حقيقة هروب مدرب الزمالك  
 

كشف أحمد حسن كابتن منتخب مصر السابق حقيقة ما تردد في الساعات القليلة الماضية بشأن هروب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك من فندق إقامته بسبب وجود مستحقات مالية على النادي لدي الفندق.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك "مصدر داخل الزمالك: أوسوريو متواجد في معسكر الفريق حاليًا إستعدادًا لمباراة طلائع الجيش بشكل طبيعي"
 

الزمالك طلائع الجيش حسام عبدالمجيد زيزو الريان القطري أوسوريو

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