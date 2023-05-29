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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أخبار الأهلي.. الأحمر يتصدر الدوري وكولر يتحفظ على كوكا ويطلب ضم موليكا

مباراة الأهلي وسيراميكا
مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي وفي السطور التالية، نستعرض الأحداث البارزة اليوم، الإثنين داخل النادي.

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الأهلي يتخطى سيراميكا كليوباترا بصعوبة

انتهت أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا والأهلي بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد القاهرة الدولي ضمن مباريات المؤجلة من الجولة 27 من بطولة الدوري الممتاز.

سجل هدف المباراة الوحيد اللاعب حسين الشحات نجم الأهلي في الدقيقة 57 من عمر المباراة، بعد لغط كبير حول الكرة وتم استدعاء ال VAR وتم احتساب الهدف.

تمكن فريق سيراميكا كليوباترا من الاستحواذ على الكرة في بداية المباراة، ووصل في أكثر من كرة لمنطقة جزاء الأهلي ولكن دون خطورة حقيقية.

وفي الربع ساعة الأولى ظهر الأهلي منظم بشكل كبير دفاعيا وفي منتصف الملعب، ولكن لم يكن محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأحمر على قدر كافي من التركيز.

 وأشهر الحكم محمد عادل البطاقة الصفراء الأولى في وجه محمود عبد المنعم كهربا نجم الأهلي بعد لعبة تمثيلية في منطقة جزاء سيراميكا كليوباترا طالب كهربا خلالها بركلة جزاء.

 وفي كرة أخرى كانت هجمة خطرة لصالح سيراميكا كليوباترا عن طريق أحمد ياسر ريان اعترضه محمود متولي مدافع الأهلي ولكن بخطأ، أشهر بسببه محمد عادل حكم المباراة البطاقة الصفراء الثانية للأهلي لصالح محمود متولي.  

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مدرب الأهلي يتحفظ على كوكا ويطلب ضم موليكا 

 كشف الإعلامي محمد شبانة عن أبرز صفقات فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .

وأكد شبانة في تصريحات عبر أثير شعبي اف ام أن مجلس إدارة الأهلي والجهاز المعاون لـ مارسيل كولر المدير الفني للفريق يحاولون إقناعه بضم أحمد حسن كوكا نجم سبور  التركي خلال موسم الانتقالات الصيفية. 
وأضاف شبانة أن تحفظ كولر علي ضم اللاعب جاء بسبب وجود عدد كبير من المهاجمين داخل الفريق ورغبته في ضم مهاجم أجنبي وليس مصري مشددا أن مجلس إدارة الأهلي يري أن كوكا محترف منذ أكثر من ٩ سنوات وتألق في العديد من الدوريات العالميه ومستمر في إحراز الأهداف والعطاء .

وتابع شبانة أن كولر مازال متحفظ علي الصفقة على الرغم من قناعة مجلس الإدارة التام بها خاصة وأن اللاعب ابن من ابناء النادي .

ويرغب كولر في ضم موليكا نجم بشكتاش التركي ولكن الصفقة مازالت بعيدة خاصة في ظل سعي عدد.كبير من الأندية لضم اللاعب ومغالاة النادي التركي في مطالبه .

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وزير الرياضة يطالب الأهلي بتوعية الجماهير 

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب و الرياضة، أن الجميع يقف خلف النادي الأهلي، ممثل مصر في النهائي الأفريقي، وأنه متواصل مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، و وزير الداخلية اللواء محمود توفيق، بشأن مباراة الأهلي أمام الوداد و الحضور الجماهيري.
وأضاف وزير الشباب و الرياضة، خلال مداخلة على قناة إم بي سي مصر، أن هناك جهد كبير من أجل الحضور الجماهيري، وهناك تواصل مع النادي الأهلي.
وأشار إلى أنه طلب من إدارة النادي الأهلي بتوعية الجماهير بسلوكيات التشجيع قبل النهائي الإفريقي في مساعٍ مع الجهات المختصة لزيادة الحضور بلقائه أمام الوداد 4 يونيو المقبل.
ولفت إلى أن الأهلي عليه دور بالتوعية، وأن هناك نظام وعلى الجميع احترام الأنظمة، وأن هناك أمر خير، وأن الحضور الجماهير سيزيد عن 20 ألف.
وتمنى وزير الشباب و الرياضة، الفوز لـ النادي الأهلي، و التشجيع المثالي، وأن هناك دعم كبير لـ النادي الأهلي، وأنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك أخبار جديدة بشأن الحضور الجماهيري لـ مباراة الأهلي و الوداد.
وأوضح أن الجميع يعمل من أجل تطوير الرياضة، وأن الجميع يجب أن يتعاون من أجل الظهور المشرف.
 

الأهلى سيراميكا كليوباترا الدوري الممتاز حسين الشحات كهربا

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