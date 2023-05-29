عرض إيطالي.. نجم الزمالك يفرض شروطا قاسية للتجديد

اشتعلت خلال الساعات الماضية أزمة تجديد عقد سيف جعفر نجم فريق الزمالك بعدما ترددت أنباء عن امتلاك اللاعب عرضا من أحد الأندية الإيطالية لخوض تجربة الاحتراف.

وينتهي عقد سيف جعفر مع نادي الزمالك بنهاية الموسم الجاري، حيث لم يحسم تجديد عقده حتى الآن مع القلعة البيضاء.

وما زاد من حدة الأزمة أن سيف جعفر لديه رغبة في التجديد لمدة 3 سنوات لنادي الزمالك وفرض شروطا من أجل تجديد عقده جاء فى مقدمتها الحصول على مقابل مالي يبلغ 9 مليون جنيه في الموسم الواحد.

كما اشترط سيف جعفر من أجل تجديد عقده مع نادي الزمالك أيضًا الحصول على نسبة 50 % من مقدم عقده الجديد.

وترددت أنباء قوية عن تسريب سيف جعفر أنباء تفيد تلقيه عرضا من أحد الأندية في إيطاليا لخوض تجربة الاحتراف.

وشارك سيف جعفر مع نادي الزمالك في 20 مباراة هذا الموسم بمختلف المسابقات المحلية والقارية سجل خلالها هدفا وحيدا وصنع هدفين.

وكيل نجم الزمالك ينفي التوقيع لبيراميدز

نفي حازم فتوح وكيل لاعب الزمالك، سيف فاروق جعفر، وجود مفاوضات من مسؤولي بيراميدز لضم موكله.

وقال فتوح، خلال تصريحات لفضائية أم بي سي:"لا يوجد مفاوضات من بيراميدز لضم سيف فاروق جعفر، دخول بيراميدز في مفاوضات مع سيف فاروق جعفر لا أساس له من الصحة نهائيًا".



واختتم وكيل لاعب الزمالك تصريحاته بقوله:"لا توجد مفاوضات رسمية أو توقيع مع نادي بيراميدز".

فيما نفى نادي بيراميدز الأنباء التي ترددت مؤخرًا حول الحصول على توقيع سيف فاروق جعفر لاعب وسط نادي الزمالك للانضمام إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.



الزمالك يواجه الطلائع غدا

يلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو نظيره فريق طلائع الجيش غدا الثلاثاء ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويحتل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المركز الرابع فى ترتيب جدول الدوري الممتاز حيث انه يمتلك 47 نقطة في رصيده.

ودخل فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو معسكرا مغلقا استعدادا لمواجهة طلائع الجيش غدا الثلاثاء في اطار منافسات بطولة الدوري الممتاز.