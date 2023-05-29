عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

رحيل أوسوريو وتولي حسام حسن قيادة الزمالك.. الحقيقة كاملة| فيديو جراف

حسام حسن
حسام حسن

هل يتولى حسام حسن تدريب الزمالك ؟ ارتبط اسم مدرب المصري السابق بـ الفارس الأبيض ، وذلك بعد تداول أنباء وتقارير صحفية عن اقتراب رحيل الكولومبي أوسوريو عن تدريب الزمالك.

 

 

يأتي ذلك في ظل تراجع مستوى الفريق خلال الفترة الأخيرة، حيث يرى البعض أن المدرب الكولومبي فشل في تحقيق مهمته في إنقاذ الزمالك.

 

رحيل أوسوريو

 

في سياق آخر، ارتبط اسم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو بتدرب كلوب أمريكا المكسيكي خلفا لـ فيرناندو أورتيز، وذلك بعد أيام قليلة من ارتباط اسمه بتدريب مونتيري المكسيكي أيضا.

ولمتابعة المزيد حول رحيل أوسوريو وتدريب حسام حسن تولي قيادة الزمالك .. تابع الفيديو جراف التالي:

 

حسام حسن الزمالك الفارس الأبيض رحيل الكولومبي أوسوريو تراجع مستوى الفريق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

900 جنيه كاملة| مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

لإنهاء قطيعة 10 سنوات.. أول بلد عربي يزوره أردوغان بعد الفوز بالانتخابات

الحق اشتري قبل العيد| اللحوم البلدى بـ225 والسوداني بـ 195 جنيها

الحقيقة الكاملة في انتقال نجم الأهلي إلى الزمالك الموسم القادم.. تفاصيل

حقيقة انسحاب الزمالك من البطولة العربية

عرض إيطالي.. نجم الزمالك يفرض شروطا قاسية للتجديد

هتقبض الأرباح أسبوعيا.. ماذا تعرف عن شهادة بنك قناة السويس الجديدة؟

مفاجأة قوية في أسعار الدولار عالميا

موضوعات متعلقة

أحمد حسن يكشف شرط الأهلي لانضمام عاشور إلى القلعة الحمراء/ فيديو جراف

مصرع حفيد فنان شهير على يد رجل أعمال بالبحيرة.. تفاصيل مثيرة| فيديو جراف

تفاصيل مثيرة لمقتل مسن على يد زوجته في الأقصر| فيديو جراف

ترشيحاتنا

النواب يوافق على رفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل على المرتبات

مجلس أعلى للضرائب وإعفاءات استثنائية.. تعديلات جديدة في قانون الضريبة على الدخل

ألم خلف العين ؟ علامة على الإصابة بهذا المرض .. انتبه

للعمل في موسم الحج 2023 .. وظائف خالية بالسعودية لهذه الفئات

ناصح الملوك.. من هو الشاعر الوطني أحمد الكاشف

محافظ أسوان يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 75.83%.. احصل عليها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لطلبة الثانوية العامة: إتباع هذا النظام يساعد على تركيز أقوى وتفوق دراسي

لا تستخدمه بعد اليوم.. تحذير خطير من جل الاستحمام

علامات تكشف البانيه المحقون بمجرد النظر

تعليق صادم من ناقد موضة على إطلالة يسرا في مهرجان كان

فيديو

ميار الببلاوي تكشف تفاصيل مثيرة ضد وفاء مكي.. ماذا قالت؟  «فيديوجراف»

اختياراتي مدمرة حياتي.. أحمد سعد يعلق على إطلالته الشفافة وموقف النقابة منها

أفشة واحتلال هتلر.. موقف الشناوي من نهائي أفريقيا.. عرض ريال مدريد لـ فيرميرنو

تفاصيل مسابقة اعرف قدر نبيك وشروط التسجيل .. جوائز قيمتها 200 ألف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نادية صبره

نادية صبرة تكتب: البرنامج الصهيوني لتهويد القدس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فوبيا ركوب التريند

سعد الفقي

سعد الفقي يكتب: الحوار الديني ضرورة حتمية

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: تحدي الزيادة السكانية والحلول

نهال علام

نهال علام تكتب: مسارات التنمية الحقيقية

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: فلا نامت أعين الجبناء

مني أحمد

منى أحمد تكتب: أردوغان وأوغلو في ميزان الأتراك

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: صناعة الأسوياء

اﻟﻤﺰﻳﺪ