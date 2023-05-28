الزمالك اليوم.. شكوى جديدة ضد كهربا.. صفقة مع فاركو.. مستجدات أزمة ساسي

نشر موقع “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بنادي الزمالك، وفي السطور التالية نستعرض الأحداث البارزة اليوم الأحد، داخل النادي.

مدير الزمالك المالي يكذب ساسي

علق طارق حشيش، المستشار المالي السابق لنادي الزمالك، على تصريحات فرجاني ساسي، لاعب القلعة البيضاء السابق والدحيل القطري الحالي، بشأن فشل تجديد عقده مع الفارس الأبيض.

وكان فرجاني ساسي صرح لبرنامج “الماتش” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، أنه أتم الاتفاق مع أيمن يونس، عضو اللجنة المؤقتة السابقة لإدارة نادي الزمالك، من أجل التجديد، وقبل التوقيع بدقيقة دخل «طارق حشيش» عليهم وأفسد التجديد.



وكتب طارق حشيش، المدير المالي السابق لناد الزمالك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك":" ردا على تصريحات اللاعب فرجاني ساسي.. اللاعب عقده كان بـ ٥.٧ مليون يورو في ٣ سنوات غير الشروط الإضافية يعني حوالي ٢ مليون يورو سنويا يعني بسعر اليوم ١٠٠ مليون جنيه في السنه تقريبا باسعار السوق وكان المفروض إن عقده هدية من المستشار تركي آل الشيخ لكن فوجئت إن مرتبه بيخرج من خزينة النادي!!!!! و النادي ميقدرش على الأرقام دي".

وأضاف: "عندما جلسنا مع اللاعب للتجديد طلب زيادة عقده ٥٠٪؜ غير عمولة وكيله اللي طلبها من أيمن يونس، وعليه قمت بإنهاء المفاوضات على الفور لأنه لاعب فوق السن وميساويش هذا الرقم وخزينة النادي لا تتحمل ٣ مليون يورو في السنة للاعب واحد.



وبعدها قمنا بالتجديد لنصف فريق الزمالك وزيزو وإمام عاشور وفتوح وأوباما ونص الناشئين والزمالك بدون اللاعب فرجاني، الزمالك العظيم، حصل على الدوري سنتين وكان موقوف قيد، الحمد لله فضل ربنا ولجنتين محترمين اشتغلوا في ظروف صعبة جدا .. ده الفرق بين إدارة بتحب النادي وفاهمة إدارة وتمويل وإدارة تانية خبرة في الكلام الكتير".



وتابع: "الحقيقة مصر كلها كانت بتوصيني أجدد لفرجاني وأنا راجل لغتي الأرقام وأرقام اللاعب كانت أغلى من أغلى لاعب بالفرقة اللي هو طارق حامد ٣ أضعاف وسن اللاعب وانتاجه لا يساوي ربع الرقم اللي في عقده غير الانذارات المتعمدة والغيابات المستمرة".

شكوى جديدة من الزمالك ضد كهربا

كشف عزت خميس رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم حقيقة ما تردد حول تقديم نادي الزمالك شكوى جديدة إلى اللجنة ضد محمود كهربا لاعب الأهلي.

قال عزت خميس في تصريحاته له: " لجنة الانضباط لم يتم إخطارها حتى الآن بشكل رسمي بورود شكوى جديدة من نادي الزمالك".

أضاف: "تجتمع لجنة الانضباط خلال الأسبوع الجاري، وحال تلقي اللجنة شكوى من الزمالك سيتم النظر فيها وفقًا للمسار الطبيعي".

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واختتم رئيس لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم: في بعض الأحيان قد ترى اللجنة ضرورة لاستدعاء الشاكي والمشكو في حقه للاستماع لأقوال كلا منهما، قبل إصدار قرار بشأن الشكوى".

صفقة محتملة بين الزمالك وفاركو

كشف الإعلامي محمد فاروق عن صفقة محتملة بين ناديي الزمالك و فاركو الموسم المقبل .

وقال فاروق عبر برنامجه "البريمو" على قناة "TeN" : " دخل محمود حمادة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فاركو دائرة اهتمام مسؤولي الزمالك تمهيدًا للتعاقد معه بداية من الموسم المقبل لتدعيم صفوف الفارس الأبيض.

وأضاف : " أكد مصدر داخل الزمالك، أن محمود حمادة على رأس قائمة اللاعبين المطلوب التعاقد معهم بعد المستوى الجيد الذي قدمه اللاعب مع فريقه ومنتخب مصر خلال الفترة الماضية، خاصةً وأن الأبيض يعاني من أزمة في وسط الملعب من بعد رحيل الثنائي طارق حامد وإمام عاشور بجانب عدم ظهور نبيل عماد دونجا وعمر السيسي وروقا بالمستوى المنتظر منهم.

وأضاف : " الزمالك ينوي إجراء صفقة تبادلية مع فاركو من أجل الفوز بخدمات اللاعب بداية من الموسم المقبل ، كما أن الفريق السكندري يرغب بشدة في ضم ثنائي الزمالك مصطفى الزناري وعمر جابر.