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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بعد هدف إنبي.. المخيف يطارد فيليكس في قائمة هدافي الأهلي

النادي الأهلي
النادي الأهلي

تغلب النادي الأهلي على نظيره طلائع الجيش بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الكلية الحربية، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ 22 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وأحرز ثنائية الأهلي في شباك طلائع الجيش، محمد مجدى أفشة وعمرو السولية.

وواصل النادي الأهلي تصدر ترتيب جدول الدوري برصيد 59 نقطة، فيما تجمد رصيد طلائع الجيش عند النقطة 26 ليقبع فى المركز السابع عشر.  

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مهاجم الأهلي وقائمة أفضل 10 هدافين

نجح محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي، في تسجيل هدف في مباراة إنبي، وهو الهدف التاسع له في الدوري هذا الموسم.

محمد شريف وصل للهدف رقم 39 له مع الأهلى فى الدوري، أحرزها في 79 مباراة، ويتبقى له 8 أهداف على التساوي مع الهداف العاشر للمارد الأحمر في تاريخ الدوري. 

في قائمة أفضل 10 هدافين للنادي الأهلي في الدوري الممتاز، يحتل المركز العاشر مهاجم الأهلي الغاني أحمد فيليكس برصيد 47 هدفا.

بدأ اللقاء بضغط من فريق طلائع الجيش، وسدد أحد لاعبيه قذيفة صاروخية تمر إلى جوار مرمي مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي.

وفشل أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، فى الدقيقة السابعة فى السيطرة على الكرة لتخرج إلى رمية تماس لصالح طلائع الجيش.

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طلائع الجيش يضغط والأهلي يحاول 

 وأنقذ فى الدقيقة 12 إليو ديانج، لاعب الأهلي، فريقه من فرصة خطيرة وأبعد الكرة إلى خارج منطقة الجزاء من أمام أحد لاعبي طلائع الجيش.

وراوغ إسلام محارب، لاعب طلائع الجيش، محمود متولى، مدافع الأهلي، وقام الأخير بعرقلته فى الدقيقة 16 واحتسبها محمود البنا، حكم اللقاء، ركلة حرة. 

وغاب محمد شريف، مهاجم النادي الأهلي، عن تهديد مرمى حارس فريق طلائع الجيش على مدار نصف ساعة من مجريات الشوط الأول.

واحتسب محمود البنا، حكم اللقاء، فى الدقيقة 37 خطأ ضد اليو ديانج، لاعب النادي الأهلي، بعد عرقلته أحد لاعبي طلائع الجيش في منتصف الملعب.

ومرر أحمد عبد القادر، لاعب الأهلي، فى الدقيقة 37 كرة داخل منطقة الجزاء فشل زميله خالد عبد الفتاح في اللحاق بها وأمسك بها حارس مرمى طلائع الجيش.

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الشوط الثاني بين الأهلي وطلائع الجيش 

أحرز أفشة هدف الأهلي الأول فى شباك فريق طلائع الجيش في الدقيقة 46 من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء في المباراة المقامة حاليا على ملعب استاد الكلية الحربية، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 22 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح أفشة فى استغلال خطأ حارس مرمى طلائع الجيش، وسدد الكرة من خارج منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

واحتسب محمود البنا، حكم اللقاء، ركلة جزاء لصالح النادي الاهلي فى الدقيقة 87 بعد العودة إلى تقنية الفيديو بداعي لمس الكرة باليد داخل منطقة الجزاء، وأشهر البطاقة الحمراء ضد محمد سمير، لاعب طلائع الجيش، سددها عمرو السولية في الشباك محرزا الهدف الثاني.  

 

الأهلى طلائع الجيش محمد شريف انبي الدوري أحمد فيليكس

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