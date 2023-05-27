أخبار الأهلي .. خطاب جديد من الكاف بشأن الوداد | وأول تحرك لـ الخطيب قبل المباراة

نشر “صدى البلد” خلال الساعات الماضية، عددا من الأخبار الخاصة بالنادي الأهلي وفي السطور التالية، نستعرض الأحداث البارزة اليوم، السبت، داخل النادي.

خطاب جديد من الكاف بشأن نهائي الأهلي والوداد

أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" خطابا رسميا إلى النادي الأهلي، بشأن الحضور الجماهيري أمام الوداد في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وطالب الكاف النادي الأهلي بضرورة فتح مدرجات استاد القاهرة بالكامل أمام الجماهير.

وكان الأهلي حصل موافقة الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مشجع لمباراة الوداد المغربي، وهناك محاولات لزيادة العدد.

تحرك من الخطيب قبل نهائي الأهلي والوداد

حرص محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلى، على قيادة ملف الإعداد الإدارى لمباراة الوداد البيضاوي المغربى، المقررة 4 يونيو المقبل، فى ذهاب نهائى دورى أبطال إفريقيا بنفسه.

وعقد الخطيب، العديد من الاجتماعات، من بينها اجتماع مع لجنة المباريات، وآخر مع الإدارة التنفيذية، إلى جانب إجرائه اتصالات بالجملة، بهدف الحصول على الموافقات من الجهات المعنية على حضور الجماهير بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة.

وأكد «الخطيب»، فى اتصالاته بعد أن تلقى النادى موافقة مبدئية على حضور 20 ألفا، أنه يثق فى دعم أجهزة الدولة فريق الكرة، والموافقة على حضور السعة الكاملة للملعب، أو على الأقل 50 ألفا مثلما حدث فى مواجهة الهلال السودانى سابقا، خاصة أن المباراة مهمة للغاية، والفريق الأحمر فى حاجة ماسة خلالها لجماهيره.

دعوي لسحب لقب السوبر من الأهلي

أقام الإعلامي أحمد عباده عضو نادي الزمالك دعوى، أمام محكمة القضاء الإداري لسحب لقب السوبر من النادي الأهلي.

وذكر عباده أن الأهلي أقام دعوى بمجلس الدولة مختصمًا فيها وزير الشباب وآخرين بطلب إبطال تعيين وتشكيل لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم، وبطلان كافة قراراتها، بعد إصدارها عقوبة كهربا، بالإيقاف 12 مباراة وتغريمه مليون جنيه، ثم أعلنت لجنة التظلمات بشأن استئناف الأهلي ضد عقوبات كهربا بإيقاف قرارات لجنة الانضباط تعليقا لحين الفصل في الشق المستعجل بطلبات الأهلي سالفة البيان في الدعوى رقم 48268 لسنة 77 قضاء إداري.

وطالب محفوظ في دعواه، سحب لقب السوبر من الأهلي، بعد أن صرح الأهلي بعزم التنازل عن دعوى بطلان لجنة الانضباط لأنها حققت الهدف منها قبل الحكم لأنه بمجرد رفع الدعوى تم إيقاف العقوبات بوقف كهرباء الأمر الذي أشعر الزمالك النادي المنافس بعدم تحقيق العدالة وأجبره قرار لجنة الاستئناف على الانسحاب من المباراة وتم اختيار نادي بيراميدز بالسوبر وتم إشراك كهربا بالمباراة وتم حصول الأهلي على البطولة بتلك الحيلة القانونية التي غاب عنها المصداقية وكان وسيلة لحصد اللقب.